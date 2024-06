¡Caramba con Max Verstappen!

Se supone que estamos aburridos de verlo ganar. Pero una cosa era ganar cuando las alas todopoderosas de Adrian Newey protegían al furioso Toro Rojo conducido por Max y otra ver como el holandés se las ingenia por segunda vez consecutiva para quedar por delante de un rival con más hambre que él y con un coche que está demostrando ser superior. Hablamos naturalmente de Lando, de Lando Norris y su McLaren naranja…

Si hasta el color las hordas de Andrea Stella le están robando a Max; antes la niebla naranja que se enseñoreaba sobre los circuitos era para celebrar al holandés. Ahora el naranja es McLaren (aunque digan que es papaya). Y el mejor coche: naranja es. En cuanto a Lando Norris… la verdad es que está por ver. Lleva dos premios consecutivos fallando; podría haber ganado en Canadá y en España; y lo sabe. Si no lo supera no lo va a pasar bien. En España el error en la salida le ha costado la victoria, pero eso no es óbice para reconocer el gran mérito de Max, que ha aprovechado una maniobra genial de George Russell para ponerse en cabeza de carrera. Y a partir de ahí y parafraseando la canción:

CON ADRIÁN

O SIN ADRIÁN

YO SIGO SIENDO

¡EL REY!

En suma: que el abandono de Adrian Newey de la marca de bebidas energéticas está permitiendo a Max Verstappen demostrar quien realmente es: un piloto impresionante y excepcional.

Aunque tampoco es que lleve un Aston Martin, porque con un Aston Martin… ya hemos visto lo máximo que el domingo veintitres de junio de 2024 se podía hacer.

Bonito ver a Lewis Hamilton volver a subirse a un podio, ahora que ya no tiene una máquina superior a la de los demás. Y lamentable, ya es casi costumbre, el regreso a la insuficiencia de Ferrari. Una pena porque habría sido un consuelo tener a Sainz en el podio en su país.

Hummm, parece que la temporada 2024 se está poniendo bastante bien.

Tigre Tigre