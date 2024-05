¿Recuerdas cuando eras niño y te daba miedo subir a alguna atracción de feria? Por un lado sentías «algo» que te impulsaba a hacerlo, a demostrar y demostrarte tu valor pero, por otro lado, sentías «otro algo» que hacia flaquear tus piernas y te aconsejaba escaquearte. Al final, gracias al ánimo que te daban los que te acompañaban, lograbas montarte -Si ellos pudieron ¿Por qué no yo?- y descubrías que no era para tanto. ¿Recuerdas como te sentías al bajar? Pletórico. ¡Como Dios!

Superar una prueba que temías abordar siempre produce alegría, satisfacción, felicidad; siempre te hace sentir más poderoso, más fuerte, más independiente y, por tanto, más libre; siempre te lleva a decir aquello de ¡Prueba superada! ¡Un miedo menos! ¡Una posibilidad más!

Así es como «funciona» el camino de la cruz. Un camino que todos tomaremos un día u otro (Por eso, saberlo te hace esbozar una sonrisa compasiva cuando te topas con alguien que trata de escaquearse). También Jesús tuvo momentos de flaqueza que le llevaron a decir –Pase de mi este cáliz- pero logró recuperar el aplomo que el miedo le hizo perder, y al superar su prueba, cuentan que fue tan dichoso que se sintió flotando en el cielo.

¿Qué le dirías tú a un niño que demuestra tener miedo a subir a una atracción de feria? Seguramente le dirías –Ánimo, que no es para tanto- Jesús decía que es un camino liviano con la misma intención de ayudar a sus discípulos. ¿Los engatusaba para que se dejaran matar colgados en un madero? Bueno, me temo que la cruz no es, para nada, como nos la pintaron.

La cruz debe entenderse como un símbolo: Simboliza la exposición pública, la superación de la vergüenza (del miedo) a mostrarse uno tal como es; la decisión de mostrarse auténtico, veraz, sincero, sin tener en cuenta la «presión social», el «qué dirán» –La verdad te hará libre- ¿Recuerdas? La cruz simboliza la opción por la verdad. ¿Por qué mentiría uno sino porque tiene miedo? ¿Puede uno sentirse libre teniendo miedo? ¿Puede sentirse alegre, pletórico, feliz?

La cruz la pintaron como una máquina de tortura aquellos que temían quedarse sin servidores. Su pereza les llevó a urdir una historia de dolor y muerte con la que esperaban lograr que nadie se atreviera a seguir los pasos de Jesús. ¿Quién se dejaría matar sino un Dios que sabe que puede resucitar? Así, Jesús pasó, de ser un ejemplo, a ser un ídolo al que los idólatras veneran, igual que se venera a cualquier otro ídolo.

Pero ¿Por qué dijo Jesús -Quién quiera salvarse que coja su cruz y me siga- si tenía claro que solo un Dios puede coger la cruz? ¿Acaso no estaba dando por supuesto que todos tenemos la nuestra? Y si yo tengo la mía como él tiene la suya ¿No somos iguales él y yo? -¡Blasfemia!- Gritan los idólatras -¿Cómo vas a ser tú igual que Dios?-

Jesús sabía que todos hemos de recorrer el camino de la cruz, tarde o temprano, porque era consciente de que, en cada ser humano hay un «algo» de libertad, una chispa de verdad, que nadie puede apagar (Ni siquiera uno mismo). ¿Te has parado a pensar por qué, hasta el más mentiroso, se resiste a mentir cuando es interrogado? ¿Por qué uno se siente mal cuando miente sino porque sabe que se está dañando a sí mismo, que está impidiendo que brille la verdad que le haría libre?

Cuando uno entiende que se miente solo por miedo y que el miedo es incompatible con la alegría, entiende que, para librarse del miedo y recuperar la alegría, debe decir la verdad. Esa opción por la verdad es el camino de la cruz, ni más ni menos. Jesús lo recorrió como lo recorrieron y recorren muchos otros, que por eso son iguales a él y se sienten Dios como él. Los que creen en la cruz como aparato de tortura opinan que somos blasfemos. ¿Qué van a saber ellos como se siente Dios si están muertos de miedo?