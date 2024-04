Siempre. Incluso aunque alguna vez el precio de la imprevisibilidad haya sido demasiado caro. Pero la Fórmula 1 recupera su verdad con la lluvia. La Fórmula 1 que en su esencia y orígenes era algo no para cualquiera, sólo para gente dispuesta a jugarse el todo por el todo, dispuesta a jugarse incluso la vida a cambio de un momento de gloria.

La maravilla de la seguridad en los monoplazas actuales es por supuesto digna de aplauso y alegría para los espectadores, pero también roba mucha magia al espectáculo. Y por eso la lluvia.

Por eso se agradece tanto la lluvia. Ver a Fernando Alonso de repente primero en una clasificación, y que luego le adelante Hamilton, su viejo amigo y rival, con un coche no muy superior al suyo. Que el invencible Verstappen no sea capaz de controlar su máquina y patine como si estuviera patinando como sobre hielo. Que Lando Norris haga que se muera de terror su ingeniero.

-¡¿Como te has atrevido a hacer eso? !

Escribo después de ver la clasificación para la carrera Sprint en el Gran Premio de China. Pienso que ojalá llueva también mañana; aunque mañana será dentro de tres horas porque he visto el programa en Movistar y grabado a la una de la noche de España.

Pero sí, que llueva. En la carrera Sprint o en la clasificación para la carrera definitiva, o en la Gran Carrera del domingo. Pero que llueva.

Que se vea el alma y la calidad de los pilotos. Que nadie pueda dar nada por hecho.

Repito una vez más, y como cierre, el título de este artículo:

CÓMO SE AGRADECE LA LLUVIA EN LA FÓRMULA 1.

Tigre Tigre