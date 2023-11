¿Cómo se gestiona el caos en el trabajo? Hablamos con la experta Helena Sempere

Seguramente alguna vez has tenido reuniones de trabajo en las que no te queda claro qué es lo que se ha acordado finalmente, ni quién tiene que hacer qué, ni el tiempo para desarrollarlo. Sesiones interminables, que normalmente no encajan con tus obligaciones o labores personales, que sabes cuándo empiezan, pero no cuando terminan.

Quizás te cueste priorizar las tareas, y al final sientas un estrés que te paralice y no sepas por dónde comenzar.

O puede que no entiendas a tu responsable cuando te habla, y no sepas cómo abordarle para que te diga claramente qué es lo que quiere que hagas. O al revés: puede que seas tú quien tenga que comunicar y no sepas cómo.

Tal vez hayas decidido «emprender» y te hayas chocado con un muro de burocracia, no sepas dónde acudir para dar todos los pasos en orden necesarios para poder crear tu negocio. ¿Sabes planificar las tareas de arranque, los tiempos, la inversión y la energía que debes aplicar para no frustrarte y dejarlo a medias?

¿En tu vida el trabajo es la prioridad alrededor de la que todo jira y sientes que «no te da la vida»?

Sensaciones, situaciones, retos, y a veces, asuntos pendientes de resolver que ni siquiera sabemos que están ahí acechándonos. En definitiva, caos que no nos permite sentir que vamos avanzando y superando nuestros propios objetivos.

Nadie nace aprendido, como se suele decir, y muchas veces, se aprende a base de equivocarse, llevarse disgustos, sustos y malos tragos. Pero hay otras muchas cosas que podemos aprender a gestionar de la mano de un experto. En este caso, hablamos con Helena Sempere, experta en gestión de caos.

Puedes ver nuestra conversación pulsando aquí o en el siguiente enlace: https://beatalegon.tv/video/entrevista-a-helena-sempere-como-se-gestiona-el-caos/

Y también puedes conocer su proyecto en esta web, donde se ofrecen recursos, clases, fórmulas para que aprendamos, paso a paso a gestionar nuestro caos particular.

Gracias al Fil de Ariadna, hemos conocido a esta experta en gestión del caos.