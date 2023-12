Comparecencia de Euspel en sede del Parlamento Vasco

Hace breves fechas el Parlamento Vasco recibió a los representantes de la organización sindical Euspel que gestiona junto a la representación del movimiento Ertzainas en lucha la movilización de la Ertzaintza en busca de un convenio digno. Con la autorización de Euspel, reflejamos los contenidos tratados en dicha reunión, al tratarse de una información pública.

Relatamos la misma en algunos de sus puntos :

Aitor Rabanal de la Organización sindical EUSPEL, comentó:

En respuesta al Sr.Arzuaga respecto si aquí se ha colado gente decirle que todos los Ertzainas estamos en lucha los que vinieron el otro día y los que estamos hoy aquí, todos son compañeros de Euspel, el compañero aquí presente vestido con la camiseta de Ertzainas en lucha, también es de Euspel, cualquiera de los que hoy estamos aquí podríamos habernos vestido con esta camiseta, todos estamos en lucha, todos pertenecemos a ese movimiento, porque no es otra cosa que un movimiento, todos a los que representamos y los que no también, están a falta de un convenio y de un acuerdo para resolver los temas reivindicados.

En respuesta al Sr.Atutxa decirle que la negociación como ya le hemos explicado, esta en un momento en el que realmente no existen reuniones, no parece por mucho que se diga lo contrario, que exista voluntad negociadora porque no se convocan reuniones para negociar, no se atiende a nuestros llamamientos.

Precisamente el consejero nunca nos ha recibido y somos por mucho que alguno lo dude, sus representantes legales, tenemos voz en las diferentes mesas y en el consejo y no se atiende, se nos acusa de no querer negociar, pero la realidad es que no se nos atiende ni se nos abre ninguna puerta, ni tan siquiera se acude a esas reuniones las pocas que se han convocado para negociar, tampoco se pone en el orden del día de las mismas ningún punto de negociación, más allá de querer mejorar condiciones organizativas.

Como en el caso de la última reunión de negociación que versó sobre la investigación en la Ertzaintza y que en principio -hasta ahora- habían sido vetadas ese tipo de reuniones a las organizaciones sindicales, por decir que eran una parte que no nos correspondían, la de la organización de la propia estructura de la Ertzaintza.

Respecto al tema de las cifras económicas en la equiparación con otras fuerzas policiales, hemos puesto como ejemplo a la propia policía local de Bilbao señalando unas cifras que se podrían pasar a números fácilmente, igual que hemos hablado de unas condiciones económicas en relación a horas a diferentes espacios de horas en comparación a esa policía, porque hemos querido coger a alguien que se asimilase, no porque sea la mejor policía, evidentemente hay incluso otras policías que se paga la hora a tres veces más que la Ertzaintza, pero no estamos refiriéndonos a esto último, estamos hablando de una diferencias razonables de asimilar.

Respecto al tema de esa equiparación si se debe alcanzar para nosotros, y si es una condición para negociar, la respuesta clara es “como no lo va a ser”, más allá de querer negociar también otras condiciones. Como el no tener enfrente a una persona que no sabemos los datos que está trasladando, por ello pedimos el cese de la responsable de recursos humanos creemos no siendo franca ni con su parte propia, la de la administración. Haciendo una injerencia en la parte operativa que no le compete y que esta llevando a la Ertzaintza a la situación actual en la que estamos en la que hay agentes de las últimas promociones que han firmado hace seis meses y que están ejerciendo como Jefes de Operaciones – ahí es nada- en una comisaría de la importancia como si fuera la de Bilbao.

Comprendemos que esta negociación de la equiparación, igual no puede ser evidentemente de hoy para mañana, puede ser a lo largo de un año, o en varias etapas, para eso tendremos que sentarnos a negociar y tendremos que hablar de ese punto.

Decir que los que pertenezcan o no a este movimiento de “Ertzainas en lucha”, todos están a falta de un convenio y de mejora en sus condiciones, todos sean con camiseta o sin camiseta. Reiteramos que hoy no se ha colado aquí absolutamente nadie. Todos los presentes somos Euspel el Sr. Joseba Saralegui, Gorka Lucena y yo mismo Aitor Rabanal.

Y si entramos a hablar de las 37 medidas que se ofrecen, claro que podemos hablar de ellas, incluso en algunas recuperamos derechos que ya teníamos como consecuencia de la mala gestión de la propia Administración, claro que los queremos recuperar, pero no pretender decir que eso es una mejora de nuestras condiciones laborales pues ya lo tuvimos en un convenio anterior. Cuatro de los puntos por ejemplo son hablar de vacaciones o añadir puntos que tienen todos los funcionarios en cuanto a permisos y demás que nosotros no disfrutamos de ellos porque no debemos ser funcionarios del Gobierno Vasco por lo que parece. Ni tenemos las mismas normas y leyes que el resto. Se aplican para otros pero para nosotros no.

Lo único que queremos es que alguien se siente enfrente nuestro, no diga que se va a sentar y se presente delante de los medios para decirlo, sino que se siente de verdad. Nos reciba y realmente quiera negociar. Ya hablaremos si esa equiparación debe ser en un año, en dos o en tres. No buscamos para nada algo que sea ilegal. Tenemos el suficiente respaldo para poder reclamar esto.

El tema que me ha comentado en cuanto a los derechos, pues si, hay un cambio de dinero por derechos. Ya se ha comentado en más de una ocasión y hemos hecho referencia a ello, tenemos el tema de los llamados “Moscosos” que se cambia el dinero, no deja de ser un problema que tenemos en la propia Ertzaintza que es una policía que ahora mismo se sostiene con agentes en prácticas y con agentes que trabajan en día libre.

Esto sostiene a la Ertzaintza. Si hoy no pudieran venir a trabajar estos agentes que están en prácticas, o hicieran únicamente las funciones que les corresponden, siendo tutelados por los compañeros y aquellos que son llamados en su día libre no acudieran a la llamada, la Ertzaintza no lo soportaría. La calle estaría hoy vendida. No tendríamos brigada móvil. La comisaría de Vitoria no estaría funcionando. Realmente sería un desastre.

La mayoría de las 37 medidas están ya. Son medidas que no aportan realmente nada, pueden ser unas medidas económicas, cierto, se hablan de las horas extras pero son medidas que no son suficientes. La mayoría de estas son parte de un acuerdo que hubo en el 2018 pero no se ha cambiado ni un solo céntimo. Es más después de haber transcurrido cinco años, se esta posponiendo también los incrementos económicos de la llamada “media dieta”.

A continuación habló el Sr. Joseba Saralegui de Euspel agradeciendo primeramente la acogida a la presencia de Euspel en el Parlamento y a la Comisión de Seguridad. Dijo que se iba a olvidar de los papeles entregados anteriormente para hacer incidencia en algunas cuestiones.

La primera es reconocer que en el colectivo de la Ertzaintza hay una crisis, un conflicto enquistado, pero estamos aquí como organización sindical para buscar soluciones y llegar a un buen acuerdo y que los trabajadores de la Ertzaintza se vean identificados. El colectivo de la Ertzaintza está conformado por gente de muchas ideologías y se ha querido confundir con esto. Hemos acudido a los medios de comunicación para que se nos escuchen, algunos han actuado con apagones informativos.

Me choca que a algún grupo parlamentario le choque esto de las camisetas en el Parlamento. Debería ya estar acostumbrado a verlas. Somos trabajadores somos de Euskadi y hemos venido a resolver. Se dice “ los Ertzainas no pueden tener problemas” se ha dicho de nosotros burradas y estamos hartos de aguantar esta situación. No deberíamos haber estado aquí, esto se tendría que haber resuelto en nuestra casa, a nivel interno con el Departamento de Seguridad y la Dirección de recursos humanos. Es un problema que afecta a siete mil y pico trabajadores. Se ha querido confundir a la ciudadanía diciendo que los ertzainas son unos privilegiados y que no nos podemos quejar absolutamente de nada. Algunos partidos han querido mirar para otro lado y no asumir responsabilidades. Parece que los ertzainas no se pueden quejar. Que no pueden tener problemas.

Está la calle inflamada con muchísimos conflictos y parece que nosotros no nos podemos quejar. Se ha criminalizado al colectivo de la Ertzaintza. Algunos medios de comunicación han omitido manifestaciones con 3000 ertzainas como la del 16 de Octubre pasado. Es una auténtica vergüenza y hay que hablar claro. Hemos venido aquí al Parlamento porque es la casa del pueblo de todos nosotros, de todos los ciudadanos.

Pero es triste porque en nuestra casa no se ha podido hablar y gestionar este problema que está enquistado. Esta gente con esta camiseta tiene mucho valor por haber dado un paso al frente, utilizando sus imágenes, su vida privada. Ellos lo único que han hecho es movilizar a un colectivo y gracias a ellos estamos aquí. No han ganado nada con esto.

Queremos que la gente nos vea, y solucionar este problema. Y volver al día a día con normalidad. Al Sr. Erkoreka le decimos que es con el único sindicato que no se ha reunido con él. Hacemos un llamamiento público para que esto se produzca. Hay que buscar ya una solución rápida y que esto se desbloquee, no tenemos ningún interés que esto siga porque nos estamos haciendo daño todos. Es momento de que todos hagamos autocrítica, pero todos.

Si piensan que a través de toda su estrategia, también con los medios, nos van a callar, les decimos que no y que sigamos en conflicto permanente. Eso no es ninguna solución en los tiempos presentes. Estamos hartos de este conflicto y hay que solucionarlo.

Y decirles a los ciudadanos que nos duele vivir en esta situación, porque eso les afecta también a ellos.

Nota adicional. Después de esta comparecencia el Consejero Erkoreka se reunió por primera vez con Euspel tranascurridos unos pocos días, cuestión que debemos aclarar en relación con el encabezado de este artículo, por no herir a la verdad y transparencia informativa. Dicha reunión fue inoperativa dada la ausencia de ningún acuerdo.

Fuente: Organización sindical EUSPEL

El presente artículo ha sido autorizado

expresamente por EUSPEL en todo su contenido

para su publicación en diaro16+.