Consuelo Ordóñez: “El precio de la paz lo han pagado las victimas con impunidad”

Si en la primera entrega publicada ayer, la presidenta de COVITE describe con dureza en primera persona el acoso, la persecución y hasta su destierro a Valencia por las continuas amenazas de muerte que recibía a diario, en esta última parte de la conversación mantenida con Diario16 en el Ateneo de Madrid, su tenacidad, su énfasis en algunas palabras y hasta sus silencios, pueden llegar a estremecer al lector.

La valentía, la fuerza y el coraje de Consuelo Ordoñez, que se enfrentó a los asesinos de su hermano, se palpan en sus declaraciones: basta verle y escucharle en esta entrevista donde cuestiona la versión oficial del final de ETA, facilitada por los dos grandes partidos, PP y PSOE, y facilita detalles, hasta ahora desconocidos, del proceso negociador iniciado por el ex Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y por su sucesor Mariano Rajoy. Con gran claridad, además, desarrolla sin tapujos cuál ha sido el precio de la paz a través de una dudosa “autodisolución” de la banda terrorista.

Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite, foto Agustín Millán

Posteriormente, Ordóñez explica la necesidad del cambio urgente de la actual ley de víctimas del terrorismo por su falta de equidad y justicia y el rol central de COVITE en esa petición al actual gobierno de coalición. Por último, la hermana de Gregorio Ordoñez analiza los resultados de las últimas elecciones autonómicas en el País Vasco y detalla por qué EH Bildu cuenta con más apoyo entre los ciudadanos cada vez que se abren las urnas.

En los últimos 45 años ha habido gobiernos tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. ¿Ha notado diferencias en relación a la política antiterrorista y a las víctimas?

Todos los gobiernos, sean del color que sean, han negociado, pero la única negociación que ha prosperado fue la de Zapatero. Y entonces, claro, a nosotros nos hizo mucho daño porque cuando Zapatero empezó a negociar, estábamos más cerca que nunca del final de ETA, pero con el Estado de Derecho.

¿Considera que las negociaciones de Zapatero fueron perjudiciales para la democracia?

Yo siempre seguiré el ejemplo de mi hermano, que sostenía que “con ETA no se puede negociar porque negociar con ETA significa prostituir la democracia”. Es como si los ciudadanos se aliaran entre ellos para negociar con Hacienda sus impuestos con la violencia, con el uso de las armas. O los ladrones con los banqueros para que no les roben. Es prostituir la democracia. Mi hermano creía firmemente en el Estado de Derecho y en la rebelión ciudadana, porque mi hermano confiaba y alababa a ese grupo de ciudadanos al que yo me uní después de que lo mataran.

Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite, foto Agustín Millán

Gregorio creía convencidamente en la sociedad civil…

Siempre decía: “Los políticos tenemos que ir detrás de los ciudadanos porque esto se acabará primero con el Estado de Derecho, cuando la policía detenga hasta el último terrorista, pero también acabará cuando ETA se encuentre con la rebelión ciudadana, cuando los ciudadanos se rebelen contra ETA masivamente y planten cara a ETA”. “Los políticos no hacemos más que estorbar, solo tenemos que ir detrás de ellos”, decía mi hermano.

¿Cómo se desarrolló la negociación durante el gobierno de Zapatero?

Cuando Zapatero empieza a negociar, las X de ETA, el entramado civil estaba ilegalizado, se les estaba dando golpes policiales súper duros en España y en Francia, estaban más acorralados que nunca, estaban desaparecidos por no estar en los ayuntamientos y en las instituciones, ETA ya no mataba.

Pero son cínicos, nuestros políticos son cínicos. Ellos se dedican a contar mentiras, dicen que han derrotado a ETA, pero lo malo es que nosotros creíamos que el PP también iba a acabar con la negociación de Zapatero. Acordaos de que siempre estaba utilizando también a las víctimas en las manifestaciones contra la negociación de Zapatero. Acordaos de aquellos tiempos, de cómo el PP también utilizaba a la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite, foto Agustín Millán

Lo que no se sabe del fin de ETA

Y la banda terrorista anuncia el alto el fuego…

Pero en 2010, Zapatero y Rajoy se reunieron y acordaron qué exigencias estaban dispuestos a aceptar de ETA. Los dos acordaron cómo iban a cumplir con esas exigencias de ETA, con qué trampas al Estado de Derecho, con qué mentiras, para asegurarse y luego ponerse ellos la medallita, de que habían acabado con ETA con el Estado de Derecho.

¿Cómo se llegó a ese acuerdo y cuáles fueron las exigencias aceptadas por ambos líderes?

Es lo que repiten cada aniversario de la disolución de ETA, de la “autodisolución”. Es una banda terrorista que se autodisuelve. ¿Eso también es un poco raro, ¿no? Las bandas terroristas no se autodisuelven. Los gobiernos democráticos no van por ahí diciéndole al Daesh que se disuelva.

¿El PP y PSOE pactan hoja de ruta?

El Partido Popular se pasó 7 años y medio diciendo que ETA tenía que disolverse. ¿Habéis visto la operación policial de disolución de ETA? Todos los días vemos en la televisión cómo se disuelven las organizaciones criminales. ¿Hemos visto esa operación policial con ETA? No.

Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite, foto Agustín Millán

Entonces, por lo que describe tanto el PSOE de Zapatero y el PP de Rajoy aceptaron las condiciones de la banda terrorista…

Cumplieron con las exigencias de ETA. La primera fue la legalización de los brazos políticos ¿Cómo cumplieron con esa exigencia tan importante para la izquierda abertzale? Zapatero dijo en 2010: “No os preocupéis, esto lo conseguiremos con el Tribunal Constitucional”, ese chiringuito que tienen los dos grandes partidos. Y así fue. A Zapatero solo le dio tiempo a legalizar a Bildu en 2010.

Pero Rajoy acometió la segunda parte del acuerdo…

Y ¿Qué fue lo primero que hizo Rajoy cuando llegó en diciembre de 2011? Nosotros pensábamos que iban a acabar con la negociación de Zapatero. Nos engañaron, nos traicionaron, utilizaron sus víctimas, de dar la orden contra mí, contra COVITE porque no nos callamos, Porque sabíamos lo que estaban haciendo. Durante 7 años y medio pedimos justicia, y lo primero que hizo fue no renovar el Tribunal Constitucional.

¿Qué consecuencias tuvo esa decisión inicial?

En marzo de 2012, les dijimos que tenían que renovar el Constitucional porque si no iban a sacar la sentencia de legalización de Sortu. Cuando salió la sentencia, legalizaron Sortu y la semana siguiente, qué casualidad, PP y PSOE se pusieron de acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional.

El precio de la paz

Pero las consecuencias no acabaron con la legalización de los brazos políticos de la banda terrorista…

A partir de ese momento, impunidad…Desde la instituciones se promovía “No me detengáis a nadie, idme excarcelando…” “No queremos un final con vencedores y vencidos… No queremos una operación policial donde se escenifique la derrota por el Estado de Derecho”, por eso no hemos visto eso.

Ellos contarán mentiras pero yo voy a contar la verdad hasta que me muera: lo mejor que ha pasado en este país es que ETA ya no mate, pero vamos a contar la verdad. ¿Quién ha pagado el precio de la paz?

¿Quiénes?

Este país tiene una deuda infinita, no con Zapatero, no con Rajoy. El precio de la paz lo han pagado las victimas con impunidad. No se ha detenido a nadie que no se hubiera detenido ya en octubre de 2011 relacionado con delitos de sangre.

Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite, foto Agustín Millán

El PP divide a las victimas

Podemos entender que existe un maltrato desde el Estado hacia las víctimas y las familias…

Los siete años y medio de los gobiernos del Partido Popular para mi fueron un infierno. Luego vino la Doctrina Parot , y le echaron la culpa a Estrasburgo cuando solo había ordenado la excarcelación de Inés del Río. Fueron ellos los que se cargaron la independencia del Poder Judicial. Dieron la orden a la Audiencia Nacional que tenían que aplicar de forma extensiva y urgente una sentencia individual a todos los demás casos.

Fue una constante durante esos 7 años y medio, siempre con la utilización de sus víctimas. Siempre estaban compareciendo Ángeles Pedraza. la presidenta de la AVT,y Marimar Blanco, con los ministros y el Presidente. Qué pintaban ahí! A mí me hicieron la vida imposible. Y a mí ni me recibían. Y yo sufrí mucho.

Ud. confirma que el fin de ETA fue una salida negociada tanto del PP como del PSOE…

Sí, lo que hizo Rajoy fue materializar todas las exigencias de ETA. A Rajoy se le fue la lengua hace año y medio en El Hormiguero, cuando fue a presentar su libro al asegurar que las mejores reuniones que había tenido fueron con Zapatero, y que las mejores reuniones son las que se reúnen dos personas sin testigos. Eso fue en 2010, cuando se acordó cómo cumplir con las exigencias de ETA.

¿Cree que este tipo de reuniones sin testigos es una práctica común en negociaciones políticas?

Zapatero le dijo a Rajoy que debía controlar el mundo asociativo porque si no tendría problemas con las víctimas en las calles contra la negociación. Y así fue. Esa misma noche de las elecciones, cuando ganó por mayoría absoluta, Ángeles Pedraza recibió una llamada de Rajoy. Y lo sabemos porque la primera que ha iba fardando de ello es la propia Pedraza. Ya lo tenían todo planificado. A mí no me suena, y yo estaba en COVITE y era hermana de Gregorio.

¿Cuál fue la reacción de las víctimas ante esta situación?

Ya la tenían en el bote, por eso, Ángeles Pedraza y Marimar Blanco siempre estaban en todas las fotos con los ministros y el presidente, para escenificar que las víctimas estaban con ellos.

Por qué COVITE

¿Cuál es la misión que tiene en 2024 el Colectivo Víctimas del Terrorismo del que Ud. es presidenta desde hace 10 años?

Nuestra misión es que las víctimas sean tratadas con justicia e igualdad. La memoria es fundamental, recordar lo que ha pasado, trabajar la memoria.

¿Cómo se asegura de que su mensaje llegue a un público más amplio?

Eso lo hago yo con mis hilos, como nadie lo hace. Y cada vez tienen más difusión. Porque las víctimas no somos cifras, somos personas, con nombres y apellidos. Detrás de cada víctima hay una persona, una familia. Las consecuencias que siguen teniendo en esas familias son traumáticas. Esta semana he contado dos casos de suicidios de viudas que no pudieron soportar el dolor de la pérdida. Eso es terrible.

¿Y es necesario que a estas alturas COVITE tenga que exigir justicia e igualdad para las víctimas?

Porque nuestros políticos, que son los legisladores, tienen la maldita costumbre de no escucharnos y de hacer leyes malísimas, injustas, donde crean víctimas de primera y de quinta.

Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite, foto Agustín Millán

¿Qué impacto cree que tiene esta falta de escucha en las víctimas?

Y soy yo y COVITE los únicos que levantamos la voz. Llevamos advirtiendo desde 2010 desde que era un borrador, con la ley estatal de víctimas, pidiéndoles justicia, que iban a cometer la mayor desigualdad entre víctimas, la mayor injusticia, el mayor agravio comparativo entre víctimas. Llevamos 14 años, 7 años y medio con el PP, pidiéndoles justicia, y ahora casi 7 años con este Gobierno también, pidiéndoles justicia. Y ya se me está acabando la paciencia.

¿Qué establece la ley vigente para rubricar ese agravio comparativo entre víctimas?

La ley actual diferencia entre las víctimas que han tenido sentencia, justicia relativa, y las que no. Las víctimas que han tenido sentencia, la vida de su familiar vale 500.000 euros, y las que no han tenido justicia, con las que encima ha fracasado el Estado, la vida de su familiar vale la mitad. ¿Os parece justo?

Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite, foto Agustín Millán

¿Cree que esta diferencia en la indemnización afecta la percepción de justicia por parte de las víctimas y sus familias?

COVITE fue la única asociación que advirtió de esto. Llevamos pidiendo justicia desde entonces. Han tenido mayorías absolutas, han podido hacerlo, es de justicia. Hablas con todos y te dicen que sí, que hay que modificar esa ley, que no puede estar así.

Casi 7 años del Gobierno de coalición del PSOE, primero con Podemos y ahora con Sumar. ¿Están dispuesto a escuchar sus reivindicaciones?

Estoy desde que llegaron dándoles la matraca, sin descanso.

¿Cuál ha sido la respuesta más significativa que ha recibido hasta ahora?

Tengo la esperanza de que lo consigamos con este Gobierno. Ahora también me están poniendo a prueba. La legislatura anterior creía que lo íbamos a conseguir. El ministro Marlaska está convencido de que quiere hacerlo, pero nos encontramos con los impedimentos de Hacienda. No hay excusas para hacer justicia con las víctimas. No podemos mantener esta situación más años. La vida de una víctima debe valer igual. Comparado con todo lo que se gasta en otras cosas, no hay excusa para no igualar las indemnizaciones.

Y parece que han dejado sola a COVITE en esta petición de igualdad…

Somos nosotros, COVITE, los únicos que estamos luchando por esto, porque hay otras asociaciones que hasta se han opuesto. Nosotros pedíamos justicia, y ellos se oponían.

¿Por qué crees que otras asociaciones no apoyan esta causa?

Con la ley madrileña, que hemos forzado a cambiar, la más injusta como ninguna, también ellos se opusieron. Queremos que se trate a las víctimas con igualdad para que haya justicia. Eso es otro empeño continuo de COVITE…

Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite, foto Agustín Millán

Últimas elecciones vascas

Hace tan solo dos meses, Bildu ha sido la segunda fuerza más votada, prácticamente igualando con el PNV en los comicios para el parlamento vasco. ¿Qué opinión le merece que el brazo político de la antigua banda gane cada vez más apoyo electoral?

Esa es una de las cosas en las que más trabaja COVITE, nadie trabaja como nosotros en la deslegitimación de Bildu. Retratar a Bildu todos los días. Y dices, ¿por qué les votan aquellos que gestionan, que fueron los X de ETA? A mi hermano no lo matan porque a ETA se le ocurriera, sino la orden sale del despacho contiguo de HB. Han sido legalizados porque era la primera exigencia de ETA para dejar de matar.

Pero ¿Cómo se entiende el apoyo electoral que está ganando Bildu en el País Vasco?

Apoyo pero porque en esa sociedad ha habido un porcentaje mayoritario que por acción u omisión han sido cómplices del asesinato selectivo y sistemático de sus vecinos. Nunca se han inmutado, han sido parte. ¿Quién les hace sentirse bien? ¿Qué partido les hace no tener cargo de conciencia ninguno? EH Bildu.

¿Cree que este apoyo se basa en una ideología compartida o en una necesidad de justificación?

Yo me he puesto frente a frente de los líderes de EH Bildu y les he hecho esta simple pregunta, ya no les digo que condenen ni nada “¿Matar estuvo bien? Contésteme esta simple pregunta. ¿Sí o no?”Nunca me contestan. Son incapaces.Quien ha justificado durante tantos años y justifica el asesinato sistemático y selectivo de seres humanos no quiere tener mala conciencia de que obró mal. EH Bildu les sigue haciendo sentirse bien porque para ellos matar estuvo bien, fue por una causa justa para ellos.

¿Y los votos “indultan”?

Y luego son expertos en la propaganda, en camuflarse. Yo creo que la clave de que les voten más es que ellos tienen dominio en la propaganda y no les hacen tener mala conciencia de su pasado. Votarles es de ser muy valientes.

¿Cree que esa habilidad para la propaganda es algo que se ha perfeccionado con el tiempo?

Por eso son importantes aquellos que vinieron de ese mundo y que han hecho el recorrido ético de decir que se equivocaron, que ayudaron a crecer ese monstruo. Pero ahora esos mismos han convertido en los que más daño hacen a ese mundo porque vienen de allí. Pero han sido valientes para decir que “Estuvo mal lo que hicimos. ETA nunca debió de existir”.

Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite, foto Agustín Millán

¿Pero no son tantos?

Hay presos de la vía Nanclares que hicieron ese esfuerzo. Un preso de ETA puede convertirse en una herramienta deslegitimadora del terror muy importante.

¿No cree que el Gobierno Vasco debería tomar medidas más firmes en este sentido?

Por eso estamos criticando mucho al Gobierno Vasco por su política penitenciaria: no les está exigiendo el arrepentimiento, porque EH Bildu les prohíbe el arrepentimiento. Esa es la asignatura pendiente de la izquierda abertzale, y no hay ningún gesto, más que cinismo puro y duro, para que, de verdad reconozcan, su complicidad y responsabilidad en toda la historia de terror que hemos vivido.

Como hermana de Gregorio y como víctima de terrorismo ¿Qué mensaje le gustaría trasladar al conjunto de la sociedad española hoy en 2024?

Pues bien, como están las cosas en este país, querría trasladar que los españoles se fijaran más en lo que hemos sido las víctimas, en el ejemplo que hemos dado las víctimas del terrorismo, en especial, las víctimas de ETA, que somos víctimas del odio.

¿Cree que la sociedad actual es consciente del ejemplo que ustedes han dado?

En esta sociedad en la que parece que se ha puesto de moda ese odio que hemos vivido siempre en el País Vasco, somos referentes de paz, referentes de convivencia. Rompimos la espiral de la violencia, nunca devolvimos con violencia la violencia que habíamos sufrido. Por eso quiero mandar un mensaje esperanzador y positivo, pero también pedir, por favor, que se fijen en nosotros. Las víctimas de ETA, no odiamos. Yo no odio. Somos referentes de paz y convivencia. Aprendan de nosotras, por favor. No sigan inculcando odio, porque el odio solo conduce a lo que hemos sufrido nosotros.