Corrupción en el Gran Premio de Singapur

Nos lo cuentan los franceses, siempre atentos a la belleza de las novias y esposas de los pilotos y encantados con el jaleo y el escándalo.

Resulta que Singapur, el primer Gran Premio nocturno de la historia, acaba de recibir un escupitajo mediático, y nos cuentan que empresarios malvados, Ong Beng Seng, gran colegazo de la Momia Ecclestone, y el antiguo Ministro de Transaportes, Subramaniam (que ha dimitido de modo urgente), redactaron un contrato plagado de irregularidades y abusos.

En suma, que sin esas irregularidades el Gran Premio no podría celebrarse, y por lo tanto no es imposible que en breve se saque del calendario, aunque quizá no este año pues ya han comenzado los preparativos (la carrera esta prevista para septiembre), pero muy probablemente para el futuro (a no ser que nuevos corruptos ensanchen sus bolsillos y podemos seguir viendo a los bólidos dando vueltas bajo la luz de millones y millones… “no sólo de Vatios”.

RADIO TIGRE informando a los lectores de LAS ALMAS Y LA F1.

(Menos mal que ya sólo quedan un par de semanas para que los motores se pongan a rugir otra vez en serio. La afición está con mono y quiere ver la cara de Totto Wolf, y la de Hamilton y la de Sainz… y por supuesto la de Alonso).

Tigre tigre.