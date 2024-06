¿Cuántos sacará Alvise?

¿Quién puede pronosticarlo? Ni yo ni nadie. Los «sondeos» que publican los medios subvencionados le dan el doble que la semana pasada. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Qué han tenido en cuenta para hacer sus cábalas? Yo solo veo un cambio significativo: La semana pasada era mucho menos conocido.

Es prácticamente imposible que ninguna «estimación de voto» pueda acertar, ni de lejos porque, al hecho de que cada vez le conoce más gente y más gente le quiere votar, hay que sumar el hecho de que la tendencia de los votantes es huir de Irene Montero, de Yolanda Díaz y de los «separatistas» (Constatada en las elecciones catalanas). Así pues, bien porque hay votantes que tienen intención de votar por él, bien porque hay votantes que tienen intención de castigar a los susodichos, todo apunta a que Alvise Pérez va a recibir muchos más votos de los que puedan «darle» esos sondeos; es más, la posibilidad de «sacar de escena» a la Montero y a Junts puede movilizar a muchos que no tienen costumbre de votar.

Y si a todo lo anterior, sumamos la «tendencia a la baja» de Sánchez, con lo de su mujer y con los conflictos internacionales que está montando últimamente, pronosticar se hace todavía más difícil. ¿Retirar una embajada por un tema personal? ¿Dar un montón de millones a Zelensky para que le haga la guerra a Rusia no es como declarar la guerra a Rusia? ¿No es pronosticable que los votantes castiguen al PSOE por eso?

Sinceramente, no tengo ni la más remota idea de cuantos sacará Alvise con su agrupación de votantes «Se Acabó La Fiesta». No puedo decir otra cosa porque soy uno de esos que tiene por costumbre no votar y ahora estoy sintiendo la tentación de romper esa costumbre. ¿Quién puede pronosticar lo que haré si no lo sé yo mismo?