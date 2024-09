La rentrée: Max Doble X, Rubén Sánchez Trigos y -doblemente- Scarpa

Lo que más me gusta del verano es cuando se acaba ¡y llega la rentrée! Todo el mundo con buen colorcito, las pilas puestas y bien cargadas, y el arte tomando Mad Madrid, mi ciudad.

Empecemos por el final. ¡Viva el desorden! Scarpa. ES-CAR-PA. Gonzalo Escarpa. Don Gonzalo Escarpa.

Lo primero. Presenta poemario. Quiero decir. Quiero decir, es el título del nuevo poemario (nunca, en mi opinión, había escrito Scarpa a tan altísimo nivel) y el bautizo se hará en la sala Mirador, calle Doctor Fourquet 31, 28.012 Mad Madrid, el sábado 14 de septiembre a las 19,30. Exijo -pido amablemente, suplico (por favooor)- que se haga una segunda presentación, ya que está comcebida como una obra de teatro. Quiero decir…, que no voy a poder ir al estreno de Quiero decir porque estaré en Santander, tierra de mis ancestros (los de título nobiliario) y si no se repite la obra de teatro, alias presentación, no la veré. Y sería terrible drama para mí. Please.

No QUIERO DECIR nada más del poemario excepto dos versos:

yo pienso que tenemos

derecho al misterio.

Amén de lo anterior, Scarpa estrena oficina de su mítico taller de creación, LA PISCIFACTORÍA, en pleno corazón del barrio creado por el marqués de Salamanca. Contaremos más cosas en su momento, que ahora toca seguir con…

Rubén Sánchez Trigos, nacido en Mad Madrid y crecido en Fuenlabrada (dice Google Books) De Rubén podemos decirnos para entendernos, que es el Stephen King español, nuestro gran maestre (con e) del terror. LA NOCHE DE VENUS, su nuevo libro, empieza con un primer capítulo que es una obra maestra (con a) en sí mismo y funciona incluso como relato aislado. Y cuando parece que la narración se va a disparar como un cohete Sánchez Trigos tira de la rienda, relaja la tensión y filosofa:

“No corresponde a los fantasmas la decisión de quedarse en este mundo, sino a nosotros. Somos nosotros quienes los retenemos. Qué es un fantasma sino el resultado de nuestra incapacidad para aceptar los ciclos naturales de la vida”.

Se tranquiliza uno al leer algo tan sobrio e inteligente, pero de repente…wowww. (No puedo contar más por el rollito ese de los espoilers, sólo que la novela no defraudará a ningún amante del género, ni de la literatura en general).

La presentación, a cargo de Somoza en Mad Madrid, Librería Estudio en Escarlata, será el viernes 13… ¡No me lo puedo creer! ¡Qué coincidencia tan afortunada, seguro que ha sido pura casualidad, y el retorcido cerebro de RST nada ha tenido que ver con el albur. Tampoco estaré presente el Viernes 13, por loa explicado más arriba: Santander, donde nació mi terrorífica abuela Amparo Tayor del Noval Cajigal y Quintana de la Orden (pero esa es otra historia). AAAAAAYYYYY…

Me falta sólo Max doble X. Repite concierto, tres años después, en el Café de la Palma el 11 de septiembre a las nueve de la noche. Maestro de la Retórica, tan buen improvisador como el gran Bnet y en la estela de nuestro muy admirado C Tangana, es seguidor de infinidad de estilos distintos y le encanta jugar con todo tipo de sonidos (si carraspea no es porque tenga seca la garganta). Recomiendo escucharlo, y dejo enlace:

https://www.passline.com/eventos/max-doble-x?srsltid=AfmBOooUugENL_jcKq1MltMgDWbBCCZjKwFKCB7g1VRlimPYn1-qJZPz

¿He dicho escucharlo? No, mejor verlo.

Menos mal que aún no me habré ido a Santander. Allí estaré.

Excelsior.