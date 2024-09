Astro Bot Análisis – Uno de los grandes de plataformas de PlayStation

Astro Bot acaba de llegar hasta PlayStation 5. Este pequeño robotito ha tenido juegos demostración en PS5 y PS4 y una aventura completa en el PSVR y solo con eso se había ganado el cariño de todos los aficionados de Sony. Ahora gracias a Team Asobi tiene una merecida aventura que nos ha rememorado los grandes tiempos del género con los grandes juegos de Play. Se coloca por méritos propios entre los grandes del género.

Ahora este robotito nos gana el corazón con una aventura que le va a llevar a recorrer distintos planetas y distintos sistemas recuperando piezas de su nave. Una nave que se asemeja a una PS5 y que se ha diseminado por estos universos. Al igual que los robotitos que se esconden en cada nivel de Astro Bot. No se necesita una historia apasionante, con esto vale para pasarlo bien en familia.

Y es que tiene mucho encanto este bichito llamado Astro Bot. PlayStation 5, con permiso de Súper Mario, ha sabido traer, a lo largo de su historia, las grandes aventuras en 3D de plataformas: Desde Ratchet and Clank, Spyro, Little Big Planet… Y ahora este robot. Y lo hace con un sistema muy simple de jugabilidad. Con tan solo un botón de ataque y un botón de salto se arma una aventura increíble.

Astro Bot es una maravilla de PS5

A medida que vayamos jugando niveles vamos a poder conseguir mecánicas diferentes en cada uno de ellos. Esto va a cambiar la forma de jugar de Astro Bot. Y le da mucha vida al juego para ver qué mecánica se esconde en el siguiente nivel. Pero todo ello tiene un gran trabajo de mimo y pulido tanto de mecánicas como de físicas. Y un control preciso y genial. Ya les gustaría a muchos otros títulos de este género tener un control como el de este juego.

En cada nivel viviremos un nuevo escenario que nos va a sorprender. Los objetivos de cada nivel está claro, llegar al final y conseguir a todos los Astro Bot que se esconden por cada rincón. Pero el diseño de niveles es tan increíble que cada fase nos hará recorrer cada escenario en busca de todos los secretos. Y es que eso es una delicia, buscar por cada rincón en pos de conseguir todos los coleccionables.

Un juego familiar y divertido

Pero también en Astro Bot nos vamos a encontrar fases secretas y exclusivas, partes ocultas de cada nivel. Y no será sencillo encontrarlas ya que habrá que romperse el coco para poder acceder a ellas. Cada nivel está medidamente diseñado para aprovecharlo al 100%. Entre saltos, enemigos, y las distintas mecánicas, no se nos va a hacer repetitivo. Y es que es un juego que sin inventar nada, es bastante original en lo que ofrece.

Y el punto culminante son las fases en donde nos enfrentaremos a los jefesfinales. Aquí vamos a luchar con diversos enemigos que nos harán tener una pelea muy sorprendente con diversos patrones y ataques. También irán variando a medida que peleamos con ellos y nos irán haciendo cambiar la pelea. La dificultad está muy ajustada a toda la familia, con lo que todos nos vamos a divertir y no va a suponer un gran reto este Astro Bot.

Rinde homenaje a muchas sagas de Play

Otra de las sorpresas de este Astro Bot es el homenaje que se hacen a otros juegos de PlayStation. Un gran guiño a títulos que hemos disfrutado todos los amantes de Sony a lo largo de sus consolas. Es mejor que no comentemos mucho más sobre estas fases y que las juguéis por vosotros mismos. Ya que son muy sorprendentes, divertidas y preferimos que descubráis cada sorpresa por vosotros mismos.

Gráficamente es un juego increíble. A pesar de ser una aventura familiar, PlayStation 5 rinde a gran nivel para sacarle brillo a Astro Bot y a todas las partículas, luces… También con el mando y su movimiento. Los escenarios son un escándalo y hay mucha variedad La banda sonora nos ha gustado bastante ya que es maravillosa y viene traducido al español. Sin duda brilla también en estos aspectos.

Astro Bot se ha convertido, sin duda alguna, en un musthave para todo aquel que tenga PlayStation 5. Se ha alzado, por méritos propios en uno de los grandes del género de las plataformas en 3D. Hacía tiempo que no jugábamos un juego de este tipo tan bueno y divertido. Es familiar, con un protagonista que ya es un icono de la marca y que gustará a todo el que lo juegue. Gracias Sony por traernos una aventura así.