Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged análisis – La vuelta de uno de los thriller clásicos

Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged es el remaster del clásico que se publicó para PC y Play Station en el año 1996. Posteriormente se lanzó para GBA en el año 2002. Ahora, 28 años después de su lanzamiento, se ha realizado un Remaster por parte de Revolution Software Ltd. Se estrenó el 19 de septiembre de 2024para PC, Xbox series X/S, PS5, Nintendo Switch y Xbox One.

BROKEN SWORD NOS TRAE DE VUELTA A NICOLE Y GEORGE

1

Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged nos pone en el papel de George Stobbart. La mala suerte de un turista que se encuentra en el lugar equivocado en el momento equivocado. George está sentado en una terraza en Paris, cuando aparece un hombre raro vestido de payaso y se produce una explosión a la que sobrevive. Con la ayuda de la periodista Nicole Collard, abordan el caso, recopilando pistas, investigando a distintos personajes y atando cabos. Pronto nos veremos envueltos en una conspiración cargada de misterio que nos mantendrá intrigados con cada nuevo detalle que descubrimos.

El juego consiste en observar tu entorno y hacer clic en objetos seleccionables o personajes con los que interactuar. Al encontrar nuevas pistas, se irán abriendo más temas de conversación y, a su vez, descubriremos dónde debemos ir o qué hacer a continuación. Por ejemplo, buscamos la forma de llegar a una alcantarilla. Para esto, tendremos que hablar con un trabajador de una obra y distraerlo con un periódico. Al hacerlo, podrás robar la llave de la alcantarilla de la caja de herramientas sin que lo detecte.

AVENTURA GRÁFICA DE POINT & CLICK CON NUEVOS GRÁFICOS

2

Esta aventura gráfica de point and click, tiene un toque bastante interesante. No podemos usar cada objeto de nuestro inventario de forma aleatoria para intentar avanzar en la historia. El funcionamiento de los objetos que llevamos con nosotros, es el de combinarse entre ellos, o bien con otros elementos del entorno. Este es el sistema de juego que nos permitirá seguir avanzando. A veces no es cuestión de correr y hacer las cosas deprisa, sino en el momento exacto. Tanto para esquivar determinados obstáculos, como para burlar a personas o animales (una cabra) que se meten en nuestro camino.

En Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged todos los puzles tienen un diseño lógico. Algunos cuentan con más dificultad que otros, o te pedirán que seas más observador, pero al final, la solución siempre tendrá un sentido lógico. Me ha pasado en varias ocasiones, que después de descifrarlo he pensado: cómo no lo he visto antes. No obstante, a pesar del remaster, se nota que el paso de los años en el diseño de los puzles.

Los cambios introducidos respecto al juego original son muy visibles, especialmente a nivel gráfico y de jugabilidad. Estéticamente el juego se ve renovado, y con cierto aire caricaturesco que hasta me recuerda a la ambientación de los clásicos de Disney. El movimiento del personaje se ve más fluido a la hora de avanzar por la pantalla y los detalles del decorado se aprecian muy bien a simple vista.

DOS MODOS DE JUEGO PARA DISFRUTAR DEL TÍTULO

3

También se han realizado otras mejoras, como la interfaz de usuario, mucho más sencilla e intuitiva. Se han incluido escenas nuevas respecto a la historia original y mayor número de interacciones con el decorado. Se ha incluido un nuevo modo de juego, el Modo Historia, se trata de un modo más adaptable respecto al original. Con un guiado más exhaustivo en cuanto a pistas o la obviedad de ciertos detalles, que harán que avances más rápido en el juego.

La comparativa del modo historia, respecto al modo Original también consiste en ocultar objetos extra de los decorados para facilitar la resolución de puzles. Otro recurso utilizado para este modo es que han camuflado pistas y guiado de forma sutil en los decorados, para indicarte el camino a seguir. Pero no tienes de qué preocuparte si eres un jugador de la vieja escuela, tendrás el modo clásico a tu disposición sin ayudas y con más objetos en los escenarios, para disfrutar de la experiencia propia de su estreno en 1996.

Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged es la vuelta de un clásico que se ha adaptado a la jugabilidad de los tiempos actuales. Esto hará que sea un título disfrutable para todas los públicos. Y por supuesto es un buen punto de partida para los jugadores que quieren jugar por primera vez y ver más de cerca las aventuras gráficas de point and click.