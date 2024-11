Call of Duty Black Ops 6 Análisis – Una apuesta entre lo clásico y la innovación

Call of Duty Black Ops 6 acaba de llegar hasta nuestras consolas y PC. Además, es el primer COD que se lanza directamente para GamePass en Xbox de forma gratuita para los suscriptores. Activision nos trae una entrega que apuesta por volver a lo clásico pero a innovar en la campaña principal. A cargo del desarrollo están Treyarch y Raven Software y ya podemos disfrutarlo en Xbox, PS5 y PC

La historia de este Black Ops 6 continúa con Woods, Marshall, Adler y demás personajes. No queremos desvelar demasiado. Nos vamos a 1991 con la reciente caída del Muro de Berlín y Estados Unidos metido de lleno en la Guerra del Golfo. En plena búsqueda de uno de los ministros de Sadam, aparece un viejo conocido y la misión se va al traste. Y nuestro equipo desactivado de su actividad. A partir de aquí tendrán que actuar en la sombra en una campaña innovadora.

La campaña de Black Ops 6 mete mecánicas nuevas

1

Si lo que buscas es lo clásico en la campaña de Black Ops 6, solo vas a tener unos pocos momentos en donde rememorar viejas glorias de la saga. Se han introducido mecánicas nuevas, mundo abierto en cierta parte, apertura de puertas y sigilo, mucho sigilo. Pero seguiremos dando tiros, habrá persecuciones e infinidad de situaciones. Es un paso hacia delante de la franquicia dejando la linealidad que tanto nos gustó en el pasado.

Para los amantes del Multijugador, Call of Duty Black Ops 6 tiene bastante contenido y algún modo nuevo. Este es el modo estrella del juego y eso se nota en el mimo que han puesto. Tenemos los clásicos Duelo por equipos. Aquí, como en las pasadas ediciones, podremos elegir qué modo jugar. Entre ellos tenemos el Duelo por Equipos, el Contra Todos, Dominio, Buscar y Destruir, Baja Confirmada, Punto Caliente, Cuartel General y control.

Un modo zombies clásico que encantará a los que lo esperaban

2

Podremos elegir qué partidas jugar en la lista de juego y también tendremos disponible el modo extremo. Aquí no se innova mucho. Como novedad, sin embargo, está Orden de Caza. Este modo es un Duelo Por equipos en donde un miembro de cada equipo es VIP y hay que protegerlo si es nuestro o eliminarlo si es del contrario. Así el objetivo sale en el mapa, va marcado y va cambiando a cada muerte en Black Ops 6.

Pero hay más en Call of Duty Black Ops 6. Tenemos el renovado pero clásico Zombies. Nos enfrentaremos en distintos mapas a las oleadas de muertos vivientes. Iremos consiguiendo dinero para mejorar las armas y desbloqueando zonas nuevas a medida que avanzamos. Un 4 Vs La máquina muy divertido, clásico y que encantará a todos los que lo esperaban. Sin duda es de agradecer si no te gustó lo del año pasado.

Algo que tenemos que destacar es la opción de accesibilidad con la que cuenta el juego. Desde facilitar la visión para gente que tiene dificultades visuales hasta hacer más sencilla la movilidad para personas que tienen esa dificultad. También la opción de cambiar a los zombies por muñecos que no dan tanto miedo y hacerlo accesible a todo el mundo. Black Ops 6 ha pensado en todo y la verdad es que se agradece.

Mapas para todos los gustos

3

Gráficamente el juego luce espectacular en cada entrega. En partidas va muy fluido y los reflejos del agua y las luces son increíbles. El diseño de mapas de Black Ops 6 es bueno y hay bastante variedad para todos los tipos de jugadores. El diseño de personajes también es muy bueno con todo lujo de detalles y realismo extremo. Incluye, en ciertas escenas, también a actores reales, pero a veces es complicado distinguirlos.

El sonido continua siendo de lo mejor de los videojuegos. Tanto la banda sonora como, sobre todo, los efectos de las armas y las explosiones nos han encantado. Además, Call of Duty Black Ops 6 tiene un gran sonido posicional que hace que sea imprescindible jugar con cascos Destacar, por supuesto el doblaje al español, que sigue siendo tan bueno como en entregas anteriores. Sin duda esto también lo cuidan.

Call Of Duty Black Ops 6 nos trae una nueva entrega que mezcla lo clásico y la innovación. Es cierto que el guion no es el mejor que hayamos visto, pero engancha. Lo más destacable es el modo Zombies clásico y el nuevo modo de juego. Lo más irregular, la innovación en la parte de la campaña. Pero es un juego que nos encanta y que va a ser de lo más jugado en Gamepass y de lo más vendido para el resto de plataformas.