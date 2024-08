Cat Quest 3 análisis – Enemigos, risas y miaucho encanto

Cat Quest 3 se publica de la mano de Kepler Interactive y The Gentlebros el próximo 8 de agosto de 2024 para PS4, PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch y PC. Se trata de la tercera entrega del juego de gatos piratas en mundo abierto.

La historia de Cat Quest 3, comienza narrando que La estrella polar cayó del cielo, y solo los “Buscantes” pudieron hacerse con ella. Pero como los fragmentos estaban tan cargados de poder, los juntaron todos y los escondieron para que nadie pudiera encontrarlos. Ahora, nuestra misión como Buscante, es hacernos con ella antes que el malvado Rey Pirrata. Con un humor gatuno miauravilloso, encarnaremos a un gato pirata y un espíritu compañero.

CAT QUEST 3 TIENE EQUIPAMIENTO A RAUDALES

En cuanto a la jugabilidad y combate, cumple con todas las premisas de un RPG, pero con una cámara de 2,5D. Podremos ver el mapa a simple vista como si fuésemos andando por el mapamundi. Tendremos armas de alcance cuerpo a cuerpo como Alfanjes piratas, garras para ataques más veloces, o incluso escudos. Respecto a las armas de largo alcance encontramos pistolas, amiautralladoras, o varitas mágicas. Además, tendremos como apoyo cuatro hechizos mágicos que serán muy útiles en los combates más difíciles. Incluido un hechizo de cura que nos permitirá recuperar salud en combate, o incluso hacer una build que hará daño extra mientras nos curamos.

Si un enemigo se nos queda grande en dificultad en mapa abierto, el barco será nuestro mejor apoyo. Podremos disparar cañonazos a diestro y siniestro desde el agua, y así atacar a enemigos que, en tierra, son una gran amenaza. El barco tendrá mejoras, tanto de estructura, como de munición, que nos ayudará en combates más duros. De estos encontramos especialmente a 3 señores piratas que serán una gran amenaza, junto con su barco. Especialmente fan del barco de Miautallica, y el patito de goma pirata mecánico.

GUIÑOS A OTROS JUEGOS Y PERSONAJES EMBLEMÁTICOS

Ya comenté durante las primeras impresiones, las sospechas que me despertaba el personaje Pirata Parches. No me equivocaba, un guiño potente a los jugadores de Dark Souls y Elden Ring, otro Parches que intentará traicionarnos. Este, junto con otros personajes conocidos culturalmente, Cathulu, Raterto y Prrriscila, Gatonte el feliñor de los muertos. La lista es enorme, y las risas están aseguradas durante nuestra aventura.

La exploración es una parte fundamental pues los secretos ocultos en cuevas, las misiones secundarias o los cofres, nos aportarán recursos muy valiosos. El dinero, nos permitirá mejorar nuestro equipamiento en el herrero, conforme subimos de nivel. También cristales para mejorar los hechizos. Son especialmente escasos y muchos están ocultos en puzles. Las misiones secundarias aportan gran cantidad de experiencia y recursos, cosa que es bastante útil para hacer frente a las amenazas del Gatibe. Además, es fundamental leer atentamente los diálogos de los NPCs, ya que en muchos de ellos hay pistas sobre tesoros ocultos.

COOPERATIVO LOCAL Y GRÁFICOS ADORABLES

La animación sigue la misma línea de las entregas anteriores, pero con una calidad visual mejorada y unos mapas muy vistosos. Si bien el sentido del humor, la adaptación de nombres y los juegos de palabras hacen que Cat Quest 3 brille por sí solo. Hay un hándicap importante en el título, y es que solo esté disponible en cooperativo local, considero una gran carencia que no tenga cooperativo online. El detalle gráfico del mapa, el sonido ambiente y de los personajes al interactuar también aporta mucho a la ambientación del mismo.

En definitiva, Cat Quest 3 es un RPG con todas las letras. Tiene un gran apartado personalizable que permite que tu personaje se adapte al estilo de combate que prefieras. Tiene un sentido del humor bastante ocurrente, disparato y a la vez fresco que no para de sorprenderte. Y te garantiza horas de entretenimiento explorando el Gatibe, las islas y peligros que le rodean.