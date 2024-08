Creatures of Ava análisis – Un planeta entero por explorar y criaturas por descubrir

Creatures of Ava es el último título de los valencianos Inverge Studios y Chibig, en colaboración con la editora 11 Bit Studios. Se publica el 7 de agosto de 2024 y estará disponible en Game Pass de lanzamiento, además de en PC a través de Steam. Si algo hemos visto, es que los de Valencia han creado un juego con grandes posibilidades y muchas horas de entretenimiento.

AVENTURA EN EL PLANETA AVA

Ava 1

Creatures of Ava es una aventura que nos cuenta la historia de como Vic, la protagonista del juego es miembro de Aleph Prime. Esta es una corporación que se encarga de vigilar e investigar la galaxia, y descubren un fenómeno preocupante en el planeta Ava. Se produce un marchitamiento, como lo llaman los lugareños locales, una plaga de corrupción que está afectando a los seres vivos del planeta. Se extiende por plantas, crea raíces y toma el control de los distintos animales que pueblan el planeta convirtiéndoles en seres agresivos. La misión de Vic, acompañada por Tabitha, es la de rescatar al mayor número de criaturas de Ava, y ponerlas a salvo de la corrupción.

Durante nuestra aventura por el planeta Ava, nos relacionaremos con los Naam. Estos son los habitantes, que, mediante tribus, viven en comunión con la naturaleza y los animales. A mí, personalmente me recuerda a la relación de los Na’vi de Avatar, con los seres vivos del planeta. Sin embargo, los Naam no tienen buena opinión de los humanos, con los que ya se han relacionado anteriormente. Consideran que hablan mucho, son egoístas, no escuchan a las demás criaturas y solo miran por sí mismos. Una crítica bastante dura, pero completamente justificada, a nuestra especie.

CREATURES OF AVA ES RICO EN NARRATIVA

Ava 2

La cultura de los Naam resulta bastante interesante en Creatures of Ava, lo que hace que el juego tenga una narrativa muy rica e interesante. Su relación con las plantas, los animales, su capacidad de hablar en plural de ellos mismos y considerarse todos un único ser. Es una cultura que los desarrolladores han creado de cero y resulta bastante interesante. Sobre todo, teniendo en cuenta su relación con los animales a través de la música. Volviendo a otra inspiración directa, Ocarina of Time, volveremos a tocar una flauta con canciones específicas por región. Así mismo, debemos replicar la melodía de 3 o 4 notas que canta cada criatura, para poder acercarnos a ella y que nos acompañe. Es una propuesta muy interesante y que te pide escuchar con atención a cada ser.

Durante la exploración del planeta Ava encontramos diferentes mapas con un terreno y vegetación, una tribu Naam, y criaturas diferentes. Cada bioma del mapa cuenta con una serie de misiones de rescate. En ellas, tendremos el número indicado y cada una de las criaturas que debemos atraer hasta los bot de rescate. Estos serán los dispositivos que nos permiten recopilar los distintos animales hasta los contenedores de la base de Aleph Prime. En algunas ocasiones, tendremos que eliminar el “marchitamiento” de algunas criaturas, antes de poder domesticarlas con música y posteriormente rescatarlas.

DOMESTICAMOS CRIATURAS (H2)

Ava 3

Domesticar animales en Creatures of Ava tiene recompensa, y será fundamental para nuestro avance y exploración por el planeta. Tendremos la opción de vincular nuestros sentidos a los de estos seres vivos, así podemos controlarles y usar sus habilidades para abrirnos camino. Por ejemplo, tendremos unos que pueden morder para cortar ramas, algunos que pueden excavar en la tierra, y otros pueden embestir para romper obstáculos. Así pues, nuestra colaboración con las criaturas será fundamental no solo para nuestra exploración del planeta, sino para el rescate de ellos mismos.

Para el combate en Creatures of Ava, contamos con una serie de elementos, el principal es el Nafitar. Un báculo reliquia de la cultura Naam, que nuestro amigo y arqueólogo Nim’ar, nos permitió quedarnos en nuestro primer encuentro. El Nafitar será nuestro fiel aliado para resolver puzles de salto, luchar contra criaturas poseídas por el marchitamiento y eliminar raíces de esta corrupción. Como añadido, podremos mejorar habilidades y funcionalidades del Nafitar, mediante el árbol de habilidades del personaje. Este árbol no solo cuenta con mejoras de ataque, sino también con mejoras de salud, resistencia, la mochila, o la cámara de fotos.

EL SONIDO ES CLAVE PARA ESTE JUEGO

Ava 4

La cámara de fotos es el dispositivo que nos permitirá ir completando poco a poco el bestiario de Creatures of Ava. Además de animales, y de coleccionar plantas, la Avapedia recoge información de lugares, personajes y la investigación de las costumbres de los Naam. Por tanto, es importante siempre tener la cámara a mano para fotografiar todo lo que te llame la atención. Toda esta información recogida nos aportará experiencia de investigación, que se traduce en puntos de habilidad, necesarios para la mejora del árbol de habilidades. Dentro de cada apartado de la Avapedia, podremos ver los objetivos de investigación a alcanzar con cada uno de los seres del planeta.

A nivel gráfico, Creatures of Ava tiene una estética en 3D que se ha centrado en colores vibrantes y formas de animales y plantas llamativos. Los decorados cargados de mapas en varias alturas, detalles de fauna y flora diversa, son diseños muy atractivos y que hacen del juego muy disfrutable. El sonido es fundamental para el juego, no solo para la flauta, sino para localizar las criaturas en el mapa, por sus ruidos característicos. Las voces están en inglés con subtítulos en Castellano, y toda la interfaz está traducida completamente.

En definitiva, Creatures of Ava es una aventura con mucho potencial. Su variedad de animales, la riqueza cultural de los pueblos que habitan Ava, y los avances tecnológicos con los que cuenta nuestra protagonista. Por separado son factores tan dispares y los desarrolladores han sabido encajar las piezas del puzle de una forma maravillosa. El resultado es una historia adictiva y la necesidad de saber más sobre el planeta Ava y rescatar a sus habitantes.