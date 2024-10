Diablo IV Vessel of Hatred análisis – El fin de Lilith, fue solo el comienzo

Vessel of Hatred es la primera expansión de Diablo IV, lanzada por Activision Blizzard tras algo más de un año del lanzamiento del juego base. Se publicó el 8 de octubre de 2024 para PS4, PS5, Xbox one, Xbox Series X/S, y PC.

VESSEL OF HEATRED ES LA CONTINUACIÓN DE LA HISTORIA

La historia de Vessel of Hatred continua donde dejamos la trama, al final de la campaña de Diablo IV. Nyrelle utilizó la piedra del alma para capturar a Mephisto y matamos a Lilith. Después, Nyrelle huyó con la piedra, y Lorath fue tras ella. En este punto es donde comienza la historia de Vessel of Hatred. Han pasado meses desde la batalla, y ella ha estado investigando y viajando con la piedra del alma. Durante este tiempo, ha estado soportando el acoso constante de Mephisto por cargar con la piedra.

Estar en poder de la piedra del alma le ha pasado factura de una forma increíble a Nyrelle y también parece dejar problemas a su paso. Teniendo en cuenta a su compañera de viaje, no nos pilla por sorpresa. Además, la iglesia todavía está enfadadisima con nosotros, especialmente con Lorath y Nyrelle y han empezado a buscarlos. Por tanto, nuestra primera misión es encontrar a Nyrelle y Lorath antes de que lo haga la iglesia.

Esto es lo que da inicio a toda la historia y lo que nos lleva a Nahantu, la selvática región de Santuario. Aunque la historia de Vessel of Hatred es una historia completa, es más corta que la que tenía el juego base. Bastante adictiva y tiene narrativas interesantes, cuenta con nuevas misiones secundarias bastante elaboradas. Es una un mapa grande y extenso, probablemente más que cualquiera de los mapas individuales del juego base. Si te centras solo en la campaña, la duración es alrededor de 5 o 6 horas.

MEPHISTO NOS ACECHA DESDE LAS SOMBRAS

Uno de los mejores aspectos de la campaña básica de Diablo IV, contra todo pronóstico, fue su historia gracias a su villana superestrella Lilith. Posiblemente más atrayente que cualquier villano anterior, incluido el propio Diablo. Ahora, recurrimos a Mephisto, su padre, y aunque su forma de lobo es aterradora pero atractiva a la vez, no es Lilith. La falta de carisma de Mephisto, resiente la narrativa.

Uno de los aspectos clave de Vessle of Hatred es su nueva clase, los espiritualistas. El depredador supremo de la jungla, es una clase completamente nueva en la serie Diablo. Son guerreros curtidos en batalla con energías místicas originarios de las selvas de Nahantu. Utiliza animales también, pero no funciona como el Druida en absoluto. Tenemos a nuestra disposición espíritus de gorila, jaguar, ciempiés y águila.

Estos tendrán una serie de 3 ataques cada uno de ellos, y además, aportan estadísticas concretas. Águila: 30 % de velocidad de movimiento. Gorila: 30 % de reducción de daño. Jaguar: 30 % de velocidad de ataque. Ciempiés: 30 % de robo de vida. Por ejemplo, una combinación de Jaguar como primer espíritu, y como complementario, Gorila. (tendremos dos animales para combinar). La movilidad y la potencia del jaguar, combinadas con las habilidades de gorila permiten sobrevivir en niveles de dificultad más altos.

CAMBIOS EN LA DIFICULTAD DEL JUEGO

Una de las actualizaciones de juego más importantes que vienen con Vessel of Hatred es el cambio de clasificaciones de dificultad. Pasa de niveles de mundo a un conjunto de configuraciones de dificultad estandarizado. Hay siete dificultades que van desde Normal hasta Tormento IV. Cada dificultad tiene un requisito específico para desbloquearla. Normal, Experto y Penitente tienen requisitos de completar partes específicas de la historia. Las dificultades de tormento están asociadas al foso del artífice, la mazmorra de pesadilla de nivel 46.

Vessel of Hatred es una gran oportunidad si no has jugado a Diablo IV antes, o para volver si has estado sin jugar a Diablo IV un tiempo. Blizzard está sentando las bases sobre las que pueden crecer en futuras expansiones o nuevos juegos de Diablo. Estamos deseando ver qué es lo siguiente.