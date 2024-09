Emio – El sonriente Famicom Detective Club Análisis – Misteriosa novela visual para todos

Emio – El Sonriente Famicom Detective Club es la nueva novela visual que acaba de llegar hasta Nintendo Switch. Este título está dentro de la saga de Famicom Detective Club que apareció allá por finales de los 80. Aunque se han hecho algún remake de las aventuras originales, esta es un nuevo capítulo en la franquicia que mezcla el thriller, el terror y mucha diversión. Sin duda un título ideal para los que buscan menos acción.

Emio el sonriente comienza con el asesinato de un estudiante y con la posibilidad de que sea una nueva víctima de un asesino en serie. Y es que el cadáver aparece con una bolsa sobre su cabeza con una sonrisa y una cara dibujada. Y esta era la huella de un delincuente que acababa con sus víctimas y dejaba esa macabra firma hace casi 20 años. Regresan los viejos conocidos detectives de la AgenciaUtsugi para dar con la pista del temible asesino.

Emio El Sonriente tiene toques de terror

Hay muchas preguntas acerca de este caso y es la policía y los detectives los que tendrán que resolverlos. Y eso con tu ayuda, tu cuaderno y tu capacidad por resolver el entuerto. Emio es una novela visual, es decir, la mayor parte del tiempo vas a estar leyendo y conversando con el resto de personajes en pantalla. Hay alguna zona jugable pero son las menos. La interactividad mayor no pasa de hacer ciertas acciones al hablar.

Por ejemplo podrás moverte por ciertas escenas con el puntero para seleccionar objetos interesantes, podrás hablar o escuchar a los distintos personajes o dirigirte directamente a ellos. También podremos ver las conclusiones y pensamientos de nuestro protagonista en Emio. Es decir, que es un juego para jugar tranquilo y disfrutar de su historia, tienes que saber esto por que es necesario para que no esperes una cosa que no es.

Pero no será todo fácil. Tus conclusiones del caso deben establecerse en Emio con respecto a lo que te vayan contando los testigos o personajes relacionados con el caso. Y como sucede en la realidad, no siempre estarán dispuestos a hablar. Es por eso que tendremos que usar nuestra perspicacia para saber qué quieren, por qué no hablan o qué necesitan para darnos una nueva pista que nos acerque más al asesino.

Su puzzle es la propia conversación

Todo Emio está rodeado de un ambiente de misterio y terror sin llegar a asustar o dar verdadero miedo. Tiene toques que permiten jugarlo hasta a los que más temen al terror. Eso sí, como decimos, es un juego conversacional en su mayor parte. Y en los diálogos están las pistas, las respuestas y el poder avanzar. Hay que leer bien, retener los detalles y saber qué decir o hacer en la escena para poder avanzar.

Gráficamente Emio – El Sonriente es un título que se ve muy bien y va muy fluido. Los personajes centrales están muy bien escritos y tienen bastante carisma. La historia es la parte fuerte y se nota. Además, tenemos que destacar que el título viene traducido al español, algo que se agradece. También la banda sonora está en un buen nivel. Aunque es cierto que se echan de menos voces en los diálogos.

Emio – El sonriente: Famicom Detective Club es un título que sigue todas las pautas de la saga que apareció a finales de los 80. Es como leerte un libro de esos de escoge tu propia aventura pero en videojuego. Tú tendrás que averiguar quién es el asesino y si tiene relación con las muertes de hace 2 décadas. Interesante juego diferente de cara a un septiembre cargado de lanzamientos centrados en la acción.