Flintlock: The Siege of Dawn Análisis – Un divertido Soulslite para el verano

Flintlock: The Siege of Dawn es un RPG de acción desarrollado por A44 Games y publicado por Kepler Interactive. Este título promete una experiencia inmersiva en un mundo abierto lleno de desafíos y combates intensos. llega el 18 de julio de 2024 con gran expectación para ver qué nos podemos esperar de este título. Además se podrá jugar de forma gratuita si cuentas con una suscripción a Gamepass Ultimate, ya que sale directamente para Xbox en ese servicio.

La narrativa de Flintlock se centra en la lucha de la humanidad contra dioses y sus ejércitos de muertos vivientes. Los jugadores asumen el papel de Nor, una guerrera determinada a salvar a la humanidad de la aniquilación. Acompañada por su mística mascota Enki, Nor debe enfrentarse a desafíos épicos en un mundo devastado por la guerra. No sorprende demasiado pero sí da lo justo para engancharte a la historia y seguir adelante.

La jugabilidad de Flintlock combina elementos de combate en tercera persona al estilo Souls con exploración y resolución de puzzles. Los jugadores pueden utilizar una variedad de armas, desde hachas hasta mosquetes, y habilidades mágicas para derrotar a sus enemigos. La mecánica de combate es fluida e intuitiva, permitiendo a los jugadores realizar combos y ataques especiales con facilidad. Sin innovar ofrece un combate bastante profundo.

Flintlock es un soulslite muy fluido