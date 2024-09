Joker/Batman: La carta Ganadora Reseña de Cómic – El primer y terrorífico encuentro entre los dos iconos

Joker/Batman: La carta ganadora era una de las novedades de agosto de ECC Ediciones. Y llega como uno de los cómics del año. Básicamente es la reescritura de una manera magistral del primer encuentro entre, como decimos en el titular, dos iconos de DC: Batman y Joker. Una reescritura del primer cómic del hombre murciélago y cómo “conoce” y sufre a su mayor villano a lo largo de la historia, un payaso con sonrisa.

Y es una historia que está a cargo de TomKing en el guion y Mitch Gerads en el dibujo. Esta Carta Ganadora nos enseña una historia con bastantes toques de terror, con nada más y nada menos que 119 páginas y que se lee de una manera súper rápida. Este tomo contiene reunidos los cómics de 1, 2 5 y 9 de la serie Batman: The Brave and the Bold que llegó a Estados Unidos el año pasado y que no ha tardado mucho en traducirse y traerse a España.

La historia en cuestión de La Carta Ganadora nos lleva a situarnos en el contexto del BatmanAño1. Tenemos a un Batman lidiando con el crimen a pequeña escala y aprendiendo poco a poco. También un recién llegado Detective Gordon está dándose cuenta de cómo es ser agente en una ciudad tan oscura como Gotham. Y de pronto llega una amenaza que promete acabar con la vida de un millonario y robarle un diamante a media noche.

La Carta ganadora da verdadero terror

Y aquí comienza nuestra historia, entrando con medio cuerpo de policía movilizado en La Carta Ganadora con Gordon a la cabeza para salvar a un hombre de un asesinato mientras Batman está en otro lado de la ciudad acabando con el pequeño crimen de delincuentes de medio pelo. Y con un Joker que nos ha recordado muy mucho al payaso de It en sus primeras imágenes y que realmente da un terror impresionante.

No solo da terror su maldad, ya que este personaje en La Carta Ganadora es pura maldad, si no que su imagen y cómo está tratado nos infunde pánico. Este es uno de los acercamientos al terror en Batman más brutales de los últimos años. A nivel de miedo y más allá del cómic, recordamos esos sustos y jumpscares que daba Gotham Knight en consolas. Pero aquí el miedo y la sensación de peligro son más acentuadas con unas viñetas terroríficas.

Y lo cierto es que durante las primeras páginas de La Carta Ganadora, el payaso asesino no aparece. Pero los autores han sabido cómo meternos esa sensación de que algo no va a ir bien de una manera muy contundente. Así pues tenemos a un delincuente terrorífico que va a dar muchos dolores de cabeza a unos inexpertos Batman y Gordon. Y esta es su “carta” de presentación en su primer encuentro.

El primer encuentro entre ambos personajes

A nivel de dibujo tenemos un cómic crudo y espeluznante. Destaca lo tétrico de los dibujos y los tonos oscuros en donde predomina el verdoso. Las imágenes de Joker son de lo más perturbador llegando a parecerse a un fantasma incluso. Pero Batman tampoco se queda atrás como esa gran sombra que acecha en la oscuridad. El detalle y la calidad de los personajes en La Carta ganadora es muy buena dándole carisma a cada rostro que aparece.

Este Joker/Batman: La carta ganadora es sin duda uno de los cómics del año. Hay mucha gente aficionada al hombre murciélago que ya conoce por separado al héroe y al villano, pero nunca ha leído su primer encuentro. Este cómic nos lo trae de manera cruda y con terror y misterio. Un joker que lejos de ser un payaso infunde miedo e intranquilidad. Sin duda un tomo de 112 páginas que es imprescindible en cualquier biblioteca que se precie. Y que llega de la mano de ECC ediciones.