Just Dance 2025 análisis – El rey de las fiestas ha vuelto más accesible que nunca

Just Dance 2025 es el último lanzamiento de la franquicia de Ubisoft que lo corona como el rey de las fiestas año tras año. Publicado el 15 de octubre de 2024 para Nintendo Switch, PS5 y Xbox series X/S. Bailamos cada otoño con este título de Ubisoft, y una vez más, viene para hacernos disfrutar.

Si algo tenemos claro es, tras tantos años, que vamos a encontrar dentro de un juego de Just Dance. Y la edición de 2025 no es diferente en este aspecto. Para quien llega nuevo a la franquicia, desde hace unos años el juego ha pasado a un sistema de juego como servicio. Funcionando a modo de Spotify, en el que tendremos un abanico muy amplio de canciones disponibles para jugar, a cambio de una suscripción mensual. Como añadido a esto, tendrás cierto aporte de contenido al haber adquirido el título del año 2025.

JUST DANCE 2025 TRAE COLABORACIONES ESPECIALES

Una de las incorporaciones que más publicidad ha recibido de Just Dance 2025 es una colaboración con Ariana Grande. Esta incluye cinco temas de la cantante, así como un evento en el juego. Just Dance 2025 también ha sacado una colaboración con Bob Esponja para celebrar su 25 aniversario, incluyendo la canción original “SpongeBob’s Birthday”. Cuenta con su decorado correspondiente dentro de las coreografías, una pequeña intro de video y con Patricio y Bob Esponja como “profes”.

El catálogo de canciones de Just Dance 2025 tiene aires más retro que otros lanzamientos anteriores. Por supuesto incluye éxitos más recientes como “Lunch” de Billie Eilish y “yes, and?” de Ariana Grande. Pero también tiene muchos títulos más antiguos como “Poker Face” de Lady Gaga. Por supuesto no podía faltar un par de creaciones originales de Ubisoft con The Just Dance Band, como el tema festivo “Halloween's Here”, y además hay algunos otros temas especialmente aptos para niños, como “The Lion Sleeps Tonight (Wimoweh)", por The Tokens.

Uno de los puntos más descatables y por los que me gusta la implicación que tiene Ubisoft en este título, es la accesibilidad. Si bien los avances son paulatinos, cada año la franquicia da pequeños pasos para convertir el gameplay del juego en algo más accesible. Este año también han incluido algunas canciones para que los jugadores puedan bailarlas estando sentados. O coreografías que permiten compaginar bailarines sentados con bailarines de pie, haciendo que podamos bailar juntos independientemente de las condiciones de cada persona.

FILTRO DE ACCESIBILIDAD PARA ELEGIR CANCIONES

Como complemento a esto, tenemos el filtro de canciones con accesibilidad, en el que nos permite elegir entre: Sin saltos, Sin movimientos en el suelo. O bien con poco espacio, sentados, o con pocos movimientos de pierna. Ante este tipo de características, solo puedo dar las gracias a Ubisoft.

También hay algunos mapas que permiten a los jugadores seleccionar entre tres entrenadores en pantalla. Esto de por sí no es una novedad, pero si la parte de que cada entrenador tenga una dificultad diferente. De esta forma, podremos adaptar la coreografía a los más pequeños (o mayores), mientras compartimos baile con ellos en una dificultad mayor. Es un toque genial y que nos permite adaptar, una vez más, al rey de las fiestas, a todos los públicos.

El estilo artístico de Just Dance 2025 sigue siendo espectacular y variado, colorido y excéntrico, pero conserva esa identidad que te dice “es Just Dance”. Algunos bailes son más difíciles que otros, pero en general, pero a niveles generales creo que la escala de dificultad de las canciones es menor que anteriores títulos. Si tienes algún sentido del ritmo, garantizamos que puedas obtener una puntuación más que decente. Al final, la premisa de Just Dance es siempre la de bailar para divertirte.

Just Dance 2025 es el título de baile del año por excelencia, de mano de Ubisoft y consolidado como uno de los veteranos en cuanto a interactividad. Si te gusta bailar, quieres reírte mucho con tus amigos y familiares, o simplemente quieres mover el esqueleto, este título te está esperando.