Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Análisis – Este puede ser el tapado del año

Acaba de llegar Kunitsu-Gami: Path of the Goddess hasta nuestras consolas. Este título, desarrollado por Capcom y distribuido en España gracias a Plaion se va a poder jugar en PlayStation 4, PS5, Xbox One, Series S/X y PC. Este juego nos pone en un género que ya estaba algo olvidado, pero que hace unos años triunfaba, el Tower Defense. Con su arte y estética profundamente japoneses, nos ha sorprendido como uno de los grandes tapados de este 2024.

Tenemos que decir que este Kunitsu-Gami está disponible desde el 19 de julio de 2024 para todos los suscriptores de GamePass Ultimate de Xbox. Así que puedes disfrutarlo si tienes una cuenta activa con esa suscripción. Y si no dispones de ella, Capcom lanzó una demo unas semanas antes del lanzamiento para saber a qué nos enfrentábamos con este título. Y la verdad es que tuvo bastantes críticas positivas y mucho hype por su llegada.

Y por fin tenemos con nosotros la versión completa de Kunitsu-Gami. Como decimos, un juego de estética y cultura profundamente japonesa en donde encarnaremos al guerrero Soh. Nuestro objetivo será ir ayudando a purificar el monte Kafuku, profanado por un terrible demonio japonés. Para ello protegeremos y acompañaremos a la doncella de la montaña Yoshido.

Kunitsu-Gami es un Tower Defense

En Kunitsu-Gami deberemos ir reclutando a las personas que antes vivían en las aldeas del monte y dándoles una profesión. Esta profesión será el rol que tendrán a la hora de defender a Yoshido de los arreptos. Los arreptos son unas criaturas que van apareciendo a través de las puertas Torii y que buscan acabar con Yoshido. Nuestra tarea, organizar la defensa de Yoshido y hacerla llegar hasta la puerta para purificarla y completar el nivel.

Para ello iremos consiguiendo cristales con los que hacer avanzar a Yoshido a través de un camino espiritual. Y ella avanzará mediante una danza típicamente japonesa en Kunitsu-Gami. Estos cristales se consiguen al eliminar enemigos. Con ellos, además de hacer avanzar a nuestra protegida, podremos ir dándoles roles a los aldeanos para tener una buena defensa ante las hordas de enemigos que irán apareciendo a través de las puertas.

En este tipo de niveles tendremos los ciclos Día/Noche que nos servirán, cuando hay sol, para prepararnos para la batalla. Y es en las noches de Kunitsu-Gami cuando aparecen los enemigos espirituales para intentar dar al traste con nuestra misión. Por supuesto que podremos hacer avanzar el tiempo para hacer llegar a Yoshido al objetivo o recolocar y curar a las tropas y pasar rápido a la batalla.

Todo impregnado de folclore japonés