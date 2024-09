Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics Análisis – Genial recopilatorio de Capcom y Marvel

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics acaba de ser publicado para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam. Este título rinde homenaje y recopila algunos de los más grandes juegos de lucha y algún otro estilo de la compañía Capcom junto con la editora Marvel. Y nos llega a nuestras manos gracias a los amigos de Plaion. Ya podéis jugarlo y tener esta joyita para pasar tardes de diversión en solitario o con amigos.

Ambas compañías, Marvel Vs. Capcom, han unido sus caminos en distintas épocas y en distintos juegos. Aquí los japoneses han intentado reunir lo mejor de lo mejor en lo que se refiere al género de lucha. Y lo han hecho con 7 joyas de los años 90 que todos conocemos en mayor o menor medida y que disfrutamos tanto en las consolas de la época como en los salones recreativos. Sin eras aficionado a esos lugares y un as de las arcade, no te lo puedes perder.

Tenemos en Marvel Vs. Capcom la segunda entrega de la saga Fighting Collection que Capcom inició hace cerca de dos años con otra colección de juegos de lucha de la marca nipona. Pero ahora recopila estos 7 juegos en sus versiones inglesa y japonesa de crossover con Marvel: Marvel Super Heroes, X-Men Vs. Street Fighter, Marvel Super Heroes Vs. Street Fighter, Marvel Vs. Capcom: Clash of Super Heroes, Marvel Vs. Capcom 2: New Age of Heroes, The Punisher y X-Men: Children of the Atom.

Marvel Vs. Capcom trae 7 juegos imprescindibles

Marvel Super Heroes de Marvel Vs. Capcom llegó en el año 95, aunque no fue el primero de lucha de la marca que ya había tenido anteriormente el X-Men: Children of Atom el año anterior que trae más personajesjugables que la versión original. Pero ahora introducía más luchadores además de la patrulla X, como eran los Vengadores. Todo ello mientras intentamos recuperar las gemas del infinito en una historia basada en ese cómic.

Ya en 1996 Marvel Vs. Capcom nos lanza el primer crossover entre Capcom y la compañía americana de cómics. X-Men vs. Street Fighter une a las dos plantillas de héroes a darse mamporrazos. Aquí se introduce la mecánica de cambio de personaje. Y fue al año siguiente cuando llega el Marvel Super Heroes Vs. Street Fighter. Hasta 13 luchadores de ambos universos se enfrentan con alguna sorpresa entre las elecciones que no llegó a Europa.

Para dar otra vuelta de tuerca, en el 98 Capcom abría sus licencias y las enfrentaba a Marvel en el Marvel Vs. Capcom Clash of Super Heroes con gente como Capitán Comando o Mega Man. Este título tendría su segunda entrega en el año 2000 con el juego más completo hasta la fecha. Mejoras gráficas y un plantel de hasta 56 personajes jugables. Sin duda, para nosotros, el mejor juego de lucha de los aquí introducidos por su extensión.

Desde el año 93 al 2000

Nos dejamos para el final The Punisher, del año 93 y la primera colaboración entre Marvel vs. Capcom. Uno de los mejores beat’em up que se ha lanzado y muy al nivel de otros como Final Fight o Captain Comando. Este es imprescindible para los amantes del género de lucha callejera y avanzar hasta el final del nivel. Además introduce el cooperativo local y se puede jugar junto a otro amigo.

Todos los juegos se pueden disfrutar en modo offline jugándolos tal cual eran en su versión inglesa o japonesa. Pero también se pueden jugar a los 6 de lucha, sin incluir a The Punisher en este Marvel Vs. Capcom en modo online en batallas amistosas o competitivas. Podremos ajustar la dificultad de cada juego, el control e incluso hacer visibles a los personajes desbloqueables. También podremos ajustar el brillo de los destellos en pantalla.

Como opciones extra tenemos el museo con la galería de diseños, portadas y todo tipo de curiosidades sobre cada juego. Pero además en este Marvel Vs. Capcom tendremos la posibilidad de escuchar la banda sonora de cada título. Es un recopilatorio genial e ideal si lo que buscas es tener en un solo lugar 6 de las mejores colaboraciones entre Marvel y Capcom. Sin duda lo recomendamos a todos los amantes de los videojuegos.