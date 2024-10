Metaphor ReFantazio análisis – La vuelta de tuerca Atlus es uno de los lanzamientos del año

Metaphor ReFantazio es el último título desarrollado por Atlus, el estudio detrás saga Persona o Shin Megami Tensei. Publicado por SEGA el 11 de octubre de 2024 para PS4, PS5, Xbox Series y PC a través de Steam. Este título ofrece una experiencia profunda y enriquecedora que combina elementos clásicos del género JRPG con innovaciones propias. Si hay algo que me ha llamado la atención al jugarlo, es que el narrador rompe la cuarta pared, a lo Deadpool, pero en serio.

Metaphor ReFantazio nos traslada a Euchronia, un mundo medieval donde coexisten humanos y criaturas fantásticas. Un lugar marcado por la desigualdad y la discriminación al estar divididos en ocho tribus distintas. Algunas de estas tribus ostentan posiciones de poder, mientras que otras son marginadas y menospreciadas. Nuestro protagonista, un joven común y corriente, tendrá algo particular, es un Elda, una tribu extinta y muy mal vista por considerarse un mal augurio. Nuestro personaje contará con la ayuda de su fiel compañera, un hada llamada Gallica, que hará de guía y será un apoyo en múltiples ocasiones.

METAPHOR REFANTAZIO TIENE UNA NARRATIVA IMPRESIONANTE

La historia empieza con un regicidio, el asesinato del rey de Euchronia y la crisis en la que se ve envuelta su sociedad. Poco después de su muerte, se descubre que el rey usó un hechizo de magia real para dejar una ultima directriz tras su muerte. Aparece su cara en el cielo, y anuncia que el próximo rey será decidido por el pueblo. Quien tenga el mayor apoyo de la población el Día del Héroe, gobernará a continuación.

Como añadido a esto, Gallica y el protagonista trabajarán contrarreloj para intentar salvar al príncipe. Este, un antiguo amigo de la infancia de nuestro personaje, está en coma por un hechizo lanzado el mismo hombre que asesinó al Rey. Nuestra misión será intentar conseguir aliados que nos ayuden a levantar la maldición, y de paso a derrotar a los “humanos”. Estos, son criaturas gigantes y monstruosas (buena crítica a nuestra especie) que atacan a los habitantes de Euchronia y aniquilan a los militares que les combaten.

Metaphor ReFantazio no limita su mapa solo a una ciudad. Viajamos por el país y desbloqueamos nuevas ubicaciones y lugares de interés. Como resultado, el juego se siente mucho más vivo y amplio. Pierde el cariz monótono que tenía Persona al volver siempre a la misma habitación. El avance de los días se siente ágil, con sentido y entretenido. Si bien es cierto que tendrás días libres disponibles, no se perciben como días de relleno en los que pasar tiempo con los protagonistas. Otro detalle importante es este, no existe una línea de diálogo correcta, pues se ha eliminado la opción de interés sentimental en un personaje.

EL COMBATE ES POR TURNOS PERO MÁS FLUIDO

Respecto al combate, Metaphor ReFantazio se siente muy fluido y vivo. Las batallas son emocionantes y requieren que pienses bien cada movimiento. Tendrás que aprovechar las habilidades únicas de tus personajes y explorar las debilidades de tus enemigos, ya que en muchas ocasiones tienen doble ataque. Las batallas se basan en turnos y aunque no tenemos personas para invocar en esta ocasión, si tenemos compañeros. Cada personaje tiene un rol con habilidades establecidas que pueden aprender y mejorar. Aprendes más habilidades a medida que subes de nivel y desbloquearás niveles más altos de cada rama de Arquetipo. Como extra, desbloquearemos nuevos Arquetipos conforme avancemos en la historia y completemos el contenido secundario.

La curva de aprendizaje de Metaphor ReFantazio es alta, los combates pueden ser profundos y requieren meditación. No es recomendable atacar a lo loco o sin considerar las debilidades elementales o los puntos débiles de los enemigos. Además, cuenta con sistema de progresión por niveles que nos permiten personalizar la composición de nuestro equipo. Para esto, podremos ayudarnos de la variedad de configuraciones posibles de personajes.

VISUALMENTE ES UN ESPECTÁCULO

El apartado visual es uno de los puntos fuertes de Metaphor ReFantazio. Los escenarios son hermosos y detallados que te sumergirán por completo en la atmósfera del juego, y por supuesto conservan el sello característico de Altus en cuanto al dibujo de sus personajes. La música compuesta por Shoji Meguro, concuerda a la perfección con cada escena de video, con cada batalla o diálogo que encontramos en el juego. Y es que por algo es el compositor habitual de la saga Persona. En cuanto a la actuación de voz, la tenemos en Japonés e Inglés, y la interfaz escrita está completamente traducida al castellano.

En definitiva, Metaphor: ReFantazio es una aventura épica, con mucho por reflexionar y una experiencia que te mantendrá pegado al mando durante casi 90 horas. Es una vuelta de tuerca al estilo de desarrollo de Atlus que se ha consagrado como uno de los grandes de 2024. Si te gustan los juegos de rol japoneses con una buena historia y un sistema de combate profundo, o bien eres fan de la saga Persona, este es tu juego.