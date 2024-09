NBA 2K25 Análisis – NBA 2K sigue siendo el rey de las canchas

NBA 2K25 vuelve un año más al curso escolar. Un año más vuelve el mejor juego de básquet, este año dando protagonismo al jugador de Boston Celtics Jason Tatum. 2K nos acerca el baloncesto más realista que se puede jugar. Volvemos con una entrega que mejora en algunos aspectos pero que sigue siendo muy continuista con respecto al año pasado. Visual Concepts es el estudio encargado de su desarrollo y siguen bordándolo.

Este NBA 2K25 le da bastante importancia al modo My Career, de hecho lo primero que jugaremos será la última prórroga del último partido del curso. Nosotros decidiremos la final. Y por lo tanto, deberemos seleccionar la dificultad, un prototipo de jugador y la posición que ocuparemos. Posteriormente el equipo al que queremos hacer campeón, con quien compartiremos banquillo. Y a jugar y a poner emoción.

En lo que se refiere a las novedades de NBA 2K25, son bastantes en gameplay. Se ha introducido el Pro Stick Rythm. Este nuevo sistema nos dará el control total sobre el tiro. Eso sí, para los que se le haga difícil, esta modalidad, podremos cambiarla. Además, se ha implementado un modo adaptativo que va implementando el nivel de dificultad a medida que jugamos. Está muy bien medido y nos permite ver nuestro avance en los partidos.

NBA 2K25 mejora su apuesta por la accesibilidad

Otra de las mejoras es el poder configurar la dificultad y todo lo relativo al juego de forma muy profunda. Se agradece para hacer que el juego se adapte a nosotros. Además, en NBA 2K25, como decíamos antes, se le da más importancia al My Career. Podremos tener un jugador personalizado al que hacer el MVP de todos los tiempos de la NBA. Pero eso nos va a llevar esfuerzo y muchas horas de juego.

Por su parte en el modo de MyTeam de NBA 2K25 seguimos teniendo un juego de cartas muy adictivo en donde vamos a formar un equipo con un Draft de fantasía para conseguir tarjetas permanentes. Tenemos una buena cantidad de formas de jugar y sobre todo destacar la vuelta de las subastas. Podremos conseguir las tarjetas de los mejores jugadores si sabemos cuándo pujar por ellos..

Las eras de la NBA harán que reescribamos la historia. Podremos elegir entre 6 opciones que son la era moderna, es el año pasado o este. También la era Curry, LeBron, Kobe, Jordan y Magic vs Bird. Recorreremos y reviviremos grandes momentos del baloncesto americano en NBA 2K25. Y si nos parece poco, vuelve el modo MiGM para ser el mánager general de un equipo de básquet.

Las eras nos llevan a los grandes de la historia de la NBA

Otra de las novedades en el Mi NBA lite con un modo muy simplificado para los que no busquen tanta profundidad. Y en cuanto a modos en solitario, playoff y juegos online tampoco faltan las propuestas. Desde hacer un partido entre los muchos equipos actuales y clásicos que hay en la NBA hasta jugar unos playoffs… Y todo ello con unos tutoriales muy interesantes que conviene jugar para refrescar los controles del NBA 2K25. También tenemos el rincón de la WNBA para jugar con todos los equipos de la liga femenina

Gráficamente el juego es una portento y cada año se vuelve a superar NBA 2K25. Tiene unos detalles de cada jugador, cada acción en pista y fuera de la pista, que nos ha dejado con la boca abierta. Sudor, movimiento de camisetas, tatuajes, barbas… Incluso la forma de la retransmisión está calcada de la televisión. Y a nivel sonoro cuenta con una gran BSO y con Sixto Migue Serrano, Jorge Quiroga y Antoni Daimiel en los comentarios

NBA 2K25 es sin duda alguna el mejor simulador de baloncesto que existe. Sigue siendo el rey un año más con sus muchos modos de juego: Offline, online, cooperativos. Todo girando en torno al básquet y a sus estrellas masculinas y femeninas. Un homenaje al baloncesto y un título imprescindible para todos los amantes de este deporte. Ya no hay que esperar más para disfrutar de este must have de todo aficionado al básquet que se precie.