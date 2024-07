Nintendo World Championships: NES Edition Análisis – Sé el campeón mundial de NES

No hace mucho se anunció Nintendo World Championships: NES Edition para Switch. La marca nipona de videojuegos se inspira en los antiguos campeonatos mundiales de Speedruns de los icónicos juegos de la primera NES para este título. Llega como un tapado pero se puede convertir en una de las sorpresas de la híbrida para este verano. Hasta 13 icónicos juegos se reúnen en un solo cartucho.

Pero pongamos en contexto histórico este NES Edition, y es que a principios de los 90, con el boom de la Nintendo Entertainment System y juegos como Super Mario Bros, Metroid o Kirby, Nintendo creó un campeonato mundial para esos juegos. Había otros, por supuesto, pero la marca se centra en este título en juegos propios. Y el campeonato consistía en ser el más rápido en superarlos. Por ganar, te daban un cartucho dorado, igual al que dan con la edición coleccionista de este título.

NES Edition trae 13 juegos clásicos

Y aquí tenemos todo eso rememorado en una serie de pruebas en 13 de los juegos más icónicos en esta NES Edition. Cada prueba consta de una dificultad y suelen ser cortas o de duración no más allá de 2 minutos. Y se basan en los niveles reales de los títulos de Nintendo. Pero no se pueden jugar los juegos completos, si no tan solo las pruebas que vamos a ir desbloqueando a medida que juguemos.

La lista de juegos de NES Edition es esta: Super Mario Bros., Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, The Lost Levels, The Legend of Zelda, Zelda II, Metroid, Kirby’s Adventure, Donkey Kong, Excitebike, Balloon Fight, Ice Climber y Kid Ikarus. Una lista con 13 de los títulos más icónicos de la consola y que, de seguro, prácticamente todo el mundo habrá jugado. Pero como decimos, no son los juegos completos.

Tenemos retos, desafíos según cada juego y llevan una complejidad. Van desde conseguir la primera seta en Super Mario Bros. hasta completar el primer nivel lo más rápido posible. Y muchos más desafíos que no queremos spoilear para no echar al traste la experiencia de juego. Esto lo podemos hacer en varios modos de juego, como son las Speed Runs. Aquí es un modo de un solo jugador para conseguir la mejor marca.

Compite por tener el mejor tiempo