Nobody Wants to Die análisis – Narrativa noir completamente adictiva

Nobody Wants to Die es una aventura noir ciberpunk desarrollada por Critical Hit Games y publicada por Plaion el pasado 16 de julio de 2024. Se lanza para PS5, Xbox series y PC a través de Steam. Se trata de una aventura en primera persona, que tiene una trama que engancha desde el primer minuto. La estética noir decadente no solo acompaña, sino que lo hace completamente inmersivo.

CRIMENES, POLICIAS Y UNA CIUDAD DECADENTE

La historia en Nobody Wants to Die empieza al ponernos en la piel del detective James Karra. Este es uno de los grandes policías del cuerpo de la inmortalidad, pero ha sido suspendido de sus funciones por motivos que evitaremos revelar. Tras su retirada del cuerpo, James se ve envuelto en una espiral de depresión, drogas y alcohol. Su superior le da una oportunidad de redención en la que debe investigar la escena de un crimen acompañado de una nueva compañera llamada Sara. Esta, una oficial del cuerpo en proceso de promoción, hará la función de conciencia con James, a medio camino entre Pepito grillo y una niñera.

En el mundo de Nobody wants to die, la muerte no existe. La inmortalidad no sólo es posible, sino que es lo establecido en esta sociedad Newyorkina distópica, por esto existe la policía de la inmortalidad. Las personas sobreviven transfiriendo su mente y conciencia, llamada Icorita, a otros cuerpos. Todos los habitantes tienen derecho a tener su cuerpo hasta los 21 años, momento en el que deben abonar una tasa para conservarlo. Si no tienes dinero para pagarlo, tu icorita se almacenará hasta que alguien pueda pagarte un nuevo cuerpo, momento donde se implantará tu conciencia en el cuerpo establecido.

NOBODY WANTS TO DIE NOS DA MÚLTIPLES HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN