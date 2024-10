Silent Hill 2 Remake Análisis – El terror clásico vuelve por Halloween

Desde que Silent Hill 2 Remake fue anunciado por Konami, todos los jugadores de los años 2000 que pudimos disfrutar del original estábamos entusiasmados. Con el desarrollo del equipo Bloober Team teníamos la garantía de que este juego iba a tener calidad. Y todo lo que habían mostrado nos hacía tener mucha fe. Y sin duda alguna, ahora con el lanzamiento del juego, han superado todas las expectativas posibles.

Cuando salió Silent Hill, a Resident Evil, la saga de terror por antonomasia, le salía un gran competidor. Y sin duda esta serie de entregas se fueron haciendo un hueco hasta convertirse en títulos icónicos. Un juego que ha pasado más allá de la pantalla y que se ha convertido incluso en meme: Cuando hace mucha niebla, no hay quien no haya escrito en su red social que se encontraba en Silent Hill.

Silent Hill 2 trae el terror psicológico

1

La verdad es que no entendemos cómo sacaron directamente el remake de la segunda entrega Silent Hill 2, cuando la primera no le tenía nada que envidiar. Pero nos encontramos un remake perfecto, un juego totalmente nuevo que añade secuencias y nuevos lugares y que está fresco para jugarlo ahora. Así que te recomendamos hacerte con él si quieres pasarte unas buenas horas de terror psicológico y de ambientación angustiosa.

En Silent Hill 2 nos ponemos en la piel de James, que ha regresado a Silent Hill, un pueblo en donde pasó grandes épocas y que ahora parece abandonado. Y ha vuelto por una razón: Una carta de su esposa fallecida. En esta misiva le pide que vaya a la ciudad, y aún sabiendo que han pasado más de tres años de la muerte de su mujer, James Sunderland se dirige hacia el pueblo.

Esta es una aventura que nos irá llevando por toda la ciudad y en donde iremos completando puzles para ir avanzando en la historia. En ningún momento se nos va a decir a dónde tenemos que ir de una manera clara. Todo ocurrirá en los mapas en donde James va a ir haciendo anotaciones a medida que exploramos. Esta mecánica de Silent Hill 2 es genial ya que el mapa se va actualizando como si el protagonista escribiera encima a bolígrafo.

Un magnífico Remake del original

2

Y mientras recorremos la calles de Silent Hill 2 iremos encontrándonos aterradorascriaturas que son de lo más perturbador. Decíamos más arriba que este título nos ofrece una experiencia de terror psicológico más que de sustos. Y esto nos encanta porque la niebla, las criaturas, la música, todo crea una atmósfera opresiva que nos hace no querer estar ahí. Pero a la vez nos invita a seguir investigando para resolver los misterios.

A nivel de jugabilidad tendremos un combate bien pulido y mejorado. Podremos esquivar y atizar con nuestra primera arma. Tendremos que conocer bien a nuestros enemigos para saber cómo se mueven y cómo hacerles daño. Y es que no hay demasiadas medicinas para curarnos y los momentos clave pueden ser peligrosos. La ciudad parece estar viva y llena de rincones en donde rebuscar y encontrar documentos y extractos que amplían la historia original de Silent Hill 2.

También tendremos una buena cantidad de puzles y desafíos clásicos. Es genial la forma en que Silent Hill 2 los introduce. Por ejemplo al inicio encontraremos una moneda que no tendrá ningún sentido pero luego veremos que con dos piezas de un disco de vinilo podremos ponerlas en una máquina de música. Pero le hará falta una tecla para poder resolver el puzle. Y deberemos buscar esa pieza. Es todo muy natural y nos va llevando a ello el juego.

Vuelven los villanos más icónicos de la saga

3

Pero eso sí, sin decirnos en dónde buscar claramente, aunque siempre tendremos notas que nos darán la pista de a dónde tenemos que ir. Además este Silent Hill 2 es de mayor duración que la entrega original, casi el doble de horas. E incluye dos finales nuevos que tendremos que conseguir rejugándolo en una nuevo modo de partida Plus. Y sin duda que es una gozada el rejugarlo y volver a la ciudad.

Donde termina de destacar Silent Hill 2 es en su parte gráfica. Es genial el cómo se ha construido la niebla y no nos deja ver más allá de casi nuestras narices, pero cómo va desapareciendo a medida que avanzamos. Cómo están hechos los personajes con todo lujo de detalles. Y los villanos, dan miedo y perturban de solo verlos. Y la parte sonora también está a gran nivel creando un ambiente nada agradable, genial para una aventura de terror así. Y todo traducido al español.

Se nota que Silent Hill y Silent Hill 2 son los papás de The Evil Within o Alan Wake. Y aquí lo podemos comprobar sin duda alguna. Creadores de un terror especial y que va más allá de los sustos. Konami y Bloober Team han rehecho un juego imprescindible en el día de hoy. Ideal de cara a Halloween o a navidades. Un must Have para los amantes del terror. Una historia muy buena con mucha rejugabilidad. Totalmente recomendado.