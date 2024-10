The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom análisis – El título de la princesa que todos esperábamos

The Legend of Zelda Echoes of Wisdom es el último lanzamiento de Nintendo para la saga The Legend Of Zelda, aunque en esta ocasión ha sido un poco diferente. Rompiendo con lo habitual, en esta ocasión tenemos una protagonista femenina. Lanzado para Nintendo Switch el 26 de septiembre de 2024, ha llegado para dar de qué hablar.

Cuando Nintendo anunció este título, y lo primero que vimos fue a la Princesa Zelda como protagonista, no pude evitar pensar “Por fin”. Sigo la saga desde hace años y he reclamado en muchas ocasiones algo así, por lo que es un título que juego con especial ilusión. Espero que este nuevo giro, sea una línea en la que podamos alternar protagonismo entre Zelda y Link por igual de cara a títulos futuros.

POR FIN UN TÍTULO PARA LA PRINCESA

En The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom nos pondremos en la piel de la Princesa Zelda. Al principio vemos como Link, en un intento desesperado acaba liberándonos antes de ser presa de las brechas que amenazan Hyrule. Entonces será cuando Zelda despierte y se encuentre con Tri, un ser interdimensional que nos ayudará con su magia, este hace las veces de navi. Nos encontramos con que el Rey, la ministra Sinstra y el General se han desvanecido y copias malvadas han ocupado su lugar. Estos han ordenado la busca y captura de la Princesa Zelda, por lo que debemos recorrer los almacenes del palacio con sigilo, hasta llegar a Impa. Como siempre, nuestra fiel compañera velará para que podamos escapar de los malos.

El cometido de Zelda durante esta aventura será cerrar las brechas que poco a poco están atrapando lugares de Hyrule, a sus habitantes y Link. Para cerrar las brechas, debemos adentrarnos en ellas y encontrar a los compañeros de Tri, juntos tendrán poder para cerrarlas y restablecer el estado del mundo. Para abrirnos paso entre enemigos, debemos utilizar la mecánica principal del juego. La duplicación de objetos, que al inicio está limitada a 3 y conforme Tri suba de nivel, podremos crear más simultáneos. Zelda memorizará objetos y enemigos que nos servirán para avanzar, ya sea salvando obstáculos, o luchando contra monstruos.

EL COMBATE EN THE LEGEND OF ZELDA ECHOES OF WISDOM

He de admitir que, hasta finalizar la primera mazmorra del juego, el combate me resultó realmente frustrante. Los enemigos que derrotamos por primera vez, podemos memorizarlos, y utilizarles contra otros monstruos, el problema es que no hay nada más con lo que defenderte. Así que me encontraba lanzándole piedras a Bokoblins para matarlos, jarrones y todo lo que pudiese conjurar mientras otro Bokoblin, creado por mí, le atacaba. Los enemigos que replicamos con Zelda tienen poca vida, y a veces morirán sin poder infligir daño al enemigo. Pero todo cambia tras la primera mazmorra, y entonces dejaremos de ser la princesa indefensa que usa cualquier cosa para defenderse.

El cambio sustancial en la jugabilidad es obtener la espada de poder de Link, con esta podremos entrar en un estado temporal de Zelda espadachina. En este modo, y con un avatar bastante similar al aspecto de Link, podremos enfrentarnos empuñando la espada. Nos mantendremos en este estado mientras dure la barra de energium del lado izquierdo de la pantalla. Además, obtendremos un mineral llamado poderilium que debemos recolectar y llevarlo al hermano de Impa, para mejorar tanto la espada como el medidor.

GUIÑOS A LINK’S AWAKENING

El juego tiene una jugabilidad similar a la de Link’s Awakening, tanto por los diversos puzles que encontraremos, aunque en esta ocasión con millones de combinaciones para resolverlo. La cámara estilo isométrico y la estética chibi de los personajes hacen que sea un juego adorable. La música sigue siendo la habitual, con todas esas melodías que conocemos, y sumado a sonidos característicos como rupias, hadas y cofres.

Tiene un encanto añadido por los pequeños detalles y comportamientos peculiares de los que está cargado el juego. Por ejemplo, si creamos una vasija con Zelda y saltamos sobre ella, nos meteremos dentro y podremos movernos dentro, a modo de camuflaje. O si creas una cama, y te quedas un tiempo tumbada sobre ella, podrás recuperar vida.

Otro poder que se ha recuperado del título anterior de Zelda, Tears of the Kingdom, es una versión diferente de la ultramano. En esta ocasión, y gracias a nuestro compañero Tri, tendremos la posibilidad de vincularnos a objetos y enemigos, moverlos o copiar sus movimientos. Esto resulta realmente útil de cara a mover estatuas, o bien aprovecharnos de plataformas para salvar caminos cortados. Las opciones que ofrece el juego son realmente amplias y te permite dar rienda suelta a tu creatividad.

GRAFICAMENTE ES IMPRESIONANTE

En definitiva, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom es un juego con el que puedes invertir horas sin parar explorando, inventando formas diferentes de superar obstáculos y sin que haya una sola correcta. Las combinaciones son infinitas, y cuanto más explores y memorices del mundo, más acceso tendrás a otros lugares, o a utilizar objetos más funcionales. Para mí, es uno de los juegos más innovadores que se ha lanzado en los últimos años, en cuanto a mecánicas de juego se refiere.