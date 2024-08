Tiebreak Análisis – El simulador de tenis más completo hasta la fecha

Tiebreak acaba de llegar gracias a los chicos de Nacon y de la desarrolladora Big Ant Studios. Este desarrollador ya tiene a sus espaldas varios juegos de tenis como son los AO Tennis y el Tennis World Tour, o sea que saben lo que hacen. Ahora nos presentan una propuesta muy ambiciosa con las licencias ATP y WTA, es decir, las oficiales de tenistas y torneos. Pero también viendo qué hicieron mal antes para pulirlo ahora.

Ya solo por la cantidad ingente de jugadores que nos encontramos en este título merece la pena. Desde los Alcaraz, Sinner, Djokovic, Rafa Nadal pasando por Sabalenka, Swiatek, Badosa o Madison Keys, son más de 100 los jugadores que están añadidos y que pueden incrementarse con las posteriores actualizaciones de Tiebreak. Además tenemos más de 90 torneos oficiales con sus respectivas pistas para disfrutar.

Por contenido este juego no se queda corto. Posteriormente veremos los modos de juego, que también son bastantes, pero la jugabilidad es lo más particular que tiene. Si vienes de otros juegos como Top Spin, o incluso de los míticos Virtua Tennis, aquí te vas a encontrar algo totalmente diferente. Aquí la línea va más por lo visto en los anteriores títulos de Big Ant Studios, Tiebreak es ciertamente un sistema de juego algo diferente.

Tiebreak cuenta con más de 120 jugadores

Estamos acostumbrados a devolver la bola y que vaya donde queremos con el golpe que sea, Aquí eso no vale. De momento el botón A en Xbox o X en Play hay que usarlo con cautela, son golpes planos que se irán la mayoría de las veces a la red. Hay que usar normalmente los otros botones B y X en Xbox y Círculo y Cuadrado en PS para poder hacer Rallys de golpes. Y es por el extremo de simulación que le han dado a este Tiebreak.

Además el timming de devolución de pelota es distinto al resto de juegos. Aquí deberemos empezar a preparar el golpe justo cuando nuestro rival golpee la pelota. En otros juegos era cuando nos estuviera llegando. Pero si tomamos esa fórmula aquí, nunca llegaremos a la pelota. Tiebreak requiere una asimilación de estos conceptos que no te explican en el tutorial. Es cierto que tiene un tutorial con distintos golpes, pero no permiten adaptarte hasta que no juegas el modo de un jugador y comprendes lo que sucede.

La personalización es infinita

Como decimos, Tiebreak es un juego al que hay que adaptarse, al menos nosotros lo hemos tenido que hacer así. Una vez te adaptas, se convierte en uno de los mejores juegos de tenis de simulación que hemos jugado. Notas la diferencia de pistas, notas la velocidad de la pelota en las superficies y se disfruta mucho. Si ganas golpes es porque arriesgas y si los pierdes o fallas es también porque no has llegado o te has pasado ajustando a la línea.

Más allá de esto tenemos bastantes modos de juego: Desde la carrera con un tenista creado por nosotros o uno de los reales y deberás llegar al nº de ATP o WTA. También el modo Djokovic Slam Challenge con partidos épicos de Nole que podrás rejugar. En Tiebreak también tenemos torneos creados por nosotros, el modo rápido con partidos configurados a nuestro gusto y finalmente el online con partidos personalizados, rápidos o incluso torneos.

Si te gusta el tenis, es tu juego

También mención especial a la personalización. Hay un montón de posibilidades con este apartado en Tiebreak. Desde nuestro tenista, la ropa y sus colores, distintas marcas, zapatillas, accesorios. Pero también la comunidad está activa y se pueden descargar tenistas, logos e incluso recintos. Esto aumenta al infinito las posibilidades y el Staff del juego incluyendo jugadores que no están, nuevas promesas o viejas glorias de este deporte.

A nivel gráfico nos ha gustado bastante. Los tenistas están muy bien recreados con sus movimientos y voces. Además las pistas tienen gran cantidad de detalle. Todo está muy cuidado y tendremos la sensación de estar viviendo un partido de un torneo real. A nivel sonoro está también a gran altura tanto con voces como con las melodías ambientales de los menús de Tiebreak. Y la traducción está bien pero hay zonas donde no hay textos en español.

Reconocemos que nuestro tenista favorito es Rafa Nadal, le hemos visto jugar durante toda su carrera. Y gracias a este juego es la primera vez que tenemos la sensaciónreal de estar jugando con él por sus movimientos reconocibles y voces al golpear. También con su característica rutina antes de cada punto. Eso es decir que Tiebreak se acerca mucho a la realidad. Con sus luces y sus sombras es sin duda el mejor juego, en años, de tenis. Must Have para todos los fans.