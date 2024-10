Undisputed Análisis – El nuevo rey del boxeo ha llegado para quedarse

Undisputed es el nuevo rey del boxeo que acaba de salir de su Early Access y llega para Xbox Series X y PS5 además de PC. Desarrollado por Steel City Interactive, nos llega a nuestras manos gracias a los chicos de Plaion. Un juego que ya ha sido muy exitoso en su salida en PC hace ya algún tiempo y que ahora, al dejar su versión de prueba, va a colocarse, seguro con la corona de mejor juego de este deporte.

Los juegos de boxeo grandes han marcado épocas. Un servidor se crio jugando a ellos. Uno de mis títulos favoritos es Punch-Out! Ya en la década de los 2000 los Fight Night hicieron mis delicias. Así que el listón estaba muy alto antes de conocer este Undisputed. Cuando ha llegado, sinceramente, ha cumplido muy por encima de lo esperado las expectativas. Como decíamos antes, hay un nuevo rey en el cuadrilátero que lo sabe hacer muy bien.

Los desarrolladores de Undisputed saben que el boxeo no es un deporte solamente de contacto. Esta lucha entre dos titanes tiene más de táctica de lo que parece a simple vista. Y de hecho se puede sentir muy bien en este título. Para empezar, su jugabilidad está muy bien conseguida. Es sencillo hacerse con los controles del juego y empezar a pegar y a sacar tus combinaciones. Pero dominarlo ya será diferente.

Undisputed: El rey ha llegado

Undisputed cuenta con la defensa con el gatillo derecho del mando y con el L1 o LB podrás seleccionarla baja, el torso. También pasa con los golpes, la combinación de un golpe con ese botón hará que se lance hacia abajo. Y tenemos directos con X e Y o Cuadrado y Triángulo. Uno con cada brazo. Para los Ganchos con X y círculo en PS y A y B en Xbox. Para los uppercut la combinación de ambos botones anteriores.

Ya tenemos la base. Ahora la gracia del juego es ir combinando estos botones junto con RB que hace que el golpe sea potente. Undisputed cuenta con la particularidad de que tiene muy buenas físicas y muchos factores a tener en cuenta. Como decimos, es un deporte y un juego táctico más que de ir a por todas. Cada boxeador en cada peso es único y hay que tener en cuenta que los pesados tienen más aguante pero menos resistencia que los más ligeros.

En cada combate tendremos que tener mucho cuidado con cuidar nuestra defensa mientras seleccionamos el momento del ataque. Y deberemos hacer combos con golpes inesperados para tumbar a nuestro rival. En pesos pesados es más sencillo noquear de un puñetazo que en pesos más ligeros. Por lo tanto habrá que ir viendo qué combinaciones hacer para llegar al cuerpo del rival en Undisputed y hacerle daño de verdad.

Usa los combos para vencer al rival

La defensa es esencial y saber por dónde nos van a pegar para contraatacar es vital en Undisputed. Igual que amagar, esquivar y hacer que no nos toquen. También hay que tener en cuenta la resistencia del luchador para no agotarnos antes de llegar al final. Sinceramente es el juego másrealista de boxeo que nos hemos encontrado. Y es muy disfrutable y nos da para muchas horas de diversión con todos sus modos de juego.

El modo que más nos ha gustado es el modo carrera. Nos creamos un luchador y debemos ascender al puesto número 1 de cada uno de los 4 campeonatos. Para ellos iremos entrenando y acordando peleas, estando en peso y negociando ganancias. Es realmente muy interesante esta gestión. Cada campeonato tiene unos estándares en Undisputed y hay que ir cumpliéndolos. Ya sea ganar por KO, derribos, golpes acertados…

También podremos hacer peleas entre los más de 70 boxeadores y boxeadoras de Undisputed en un combate rápido. Tenemos 10 categorías de peso incluyendo a las mujeres. Entre ellos nos encontramos iconos como Ali o Julio César Chávez. Y grandes boxeadores actuales como Usyk, CaneloÁlvarez, Sergio Maravilla Martínez o el excampeón de los pesos pesados, el Rey Gitano Tyson Fury.

Más de 70 boxeadores clásicos y actuales

Es un gran elenco de boxeadores de Undisputed, aunque es cierto que hecho en falta a algún español o incluso a gente como Pacquiao o Mayweather. Pero el boxeo es un deporte con muchos años y muchos campeones, con lo que seguro que los irán metiendo. También hecho en falta el compartir boxeadores con la comunidad. El creador de boxeadores es muy minucioso y nos ha encantado, pero nos falta el poder compartir y descargarnos más.

En cuanto al modo online no lo hemos podido probar porque en el momento de hacer este análisis de Undisputed, el juego todavía no ha sido lanzado. Así que no podemos calificarlo, sí que hay combates por premio en el que ganamos experiencia y dinero y estamos en una tabla mundial, pero el clasificatorio contra otros jugadores no lo hemos podido jugar. También hay un modo de temporadas en el que ascender, que tiene muy buena pinta.

La defensa es vital, cuídala

Gráficamente el juego es un espectáculo. Tenemos la degradación de los boxeadores a medida que nos van pegando. El entre ring con consejos y el sudor que cae por el cuerpo. Las entradas majestuosas o los escenarios minuciosamente hechos. En Xbox corre fluidamente este Undisputed. También a nivel sonoro es impresionante y nos mete de lleno en un ring. Aunque tiene voces en inglés, el juego está traducido mediante texto.

Undisputed es uno de esos títulos que es fácil empezar pero difícil de dominar. Cada combate será un mundo y una estrategia. No vale con un solo combo para vencer al rival. Eso es el boxeo, el ajedrez sobre un cuadrilátero. Y aquí está muy bien representado. Sin duda es el mejor juego de boxeo al que hemos podido jugar y el rey que llega para quedarse. Para los amantes de este deporte, es un imprescindible que no pueden dejar pasar.