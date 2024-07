Vampire Therapist análisis - Mezclamos humor con terapias cognitivo-conductuales

Vampire Therapist es un juego indie publicado por Little Bat Games el pasado 18 de julio de 2024, para PC a través de GOG y Steam. Se trata de un título cargado de mucho humor y situaciones peculiares. Sabemos por sus creadores que se ha inspirado en el tono de series como “What we do in the Shadows”. Y que la idea surgió, además, de observar los comportamientos de personajes vampíricos como Edward Cullen, de la saga Crepúsculo.

LOS VAMPIROS TAMBIÉN NECESITAN TERAPIA