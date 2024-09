Visions of Mana Análisis – Un retorno muy esperado

La saga de Mana regresa con el nuevo juego de Visions of Mana. Tras casi dos décadas de espera, Square Enix y Plaion nos presentan un título que el público y los fanáticos de los JRPG esperaban con los brazos abiertos. Llega para PC y para PlayStation 5 y ya se ha acabado la espera porque está en todas las tiendas. Un juego de fantasía, muy japonés y muy bonito que nos ha encantado y nos ha parecido de lo mejor del año en este género.

Es cierto que Visions of Mana es el primer juego de la saga desde 2006. Los videojuegos han cambiado mucho y puede ser que haya cosas que se queden obsoletas, pero ni mucho menos. Y también es verdad que Secret of Mana y Legends of Mana fueron juegos muy queridos, y lo posterior y los spin-off no han tenido tanto éxito. Por eso este Visions viene a revitalizar la saga y a ponerla donde se merece y donde estaba hace unos años. Pero hay mucho terreno por conquistar.

Con Visions of Mana nos ponemos en la piel de Val, un custodio de ánimas que tiene la tarea de hacer que el exvoto de fuego llegue al árbol de Mana. Los exvotos son personajes elegidos para ir a dar su alma a este árbol y conseguir que no pase algo malo en su aldea. Hay exvotos de cada elemento. Es un sacrificio que asumen que hay que hacer, dar la vida por su pueblo. Sin embargo, el Exvoto de tierra y su custodio huyen tras plantearse que no quieren morir.

Visions of Mana es un juego redondo

La narrativa de este Visions of Mana es muy genérica con lo que a un JRPG respecta. Sin embargo, sus ideas son tan profundas que te hacen quedarte pegado a la historia. También ayuda el carisma de sus personajes y su mundo tan cautivador. Es un juego vivo en donde las relaciones van cambiando, hay giros de tuerca y sorpresas inesperadas. Todo se va desarrollando en un tiempo ideal para disfrutar la historia y mientras pelear con los enemigos.

La jugabilidad de Visions of Mana es muy buena y su sistema de combate muy profundo. Esto es debido al alto grado de personalización que tiene. Podremos equiparnos técnicas de distintos elementos para usarlas en las armas y en la magia. Podremos usar desde bolas de fuego hasta hechizos que crean estados en los enemigos. Tenemos posibilidad de hacer combos mezclando botones y magias.

Personaliza tu juego como quieras

Pero lo que más nos ha gustado de este Visions of Mana es su movimientodefinitivo. A medida que atacas y recibes daño vas aumentando un barra. Cuando está al 100% puedes usar un movimiento equipado que cambiará el curso de la batalla. Desde daño en área, curación para todos, ataque a debilidades… Por eso hay que saber a quién te enfrentas y tener claro lo que necesitas, ya que es un ataque escaso pero muy potente.

También a medida que jugamos vamos a ir adquiriendo experiencia y desbloqueando habilidades que permitirán personalizar nuestro estilo de juego en Visions of Mana. Es un sistema de progreso muy bien implementado y que da una sensación muy clara de mejora a medida que se avanza. Además el juego te invita a explorar y conseguir objetos del mapa. También tenemos misiones secundarias en donde perdernos por horas.

La saga vuelve a lo grande

Es un título muy completo que hace que se nos pasen las horas sin darnos cuenta. Desde ir a buscar en los recovecos del mapa, que siempre está premiado, pelear, cambiar nuestro sistema de combate, experimentar con nuestras habilidades… Es, como decimos un título muy completo que nos ha recordado a los grandes juegos del género pero que tiene su propio gen que lo hace único.

Y parte de ese gen es la gráfica y el arte que usa Visions Of Mana. El nivel de detalle de los personajes y enemigos es bastante grande. Es muy colorido y vibrante. También a nivel de escenarios luce muy bien, aunque es cierto que las mazmorras son algo repetitivas. Sin duda es un espectáculo visual y auditivo con sus melodías y su doblaje al inglés o japonés muy bueno. Destacar que el juego está traducido al español mediante texto, algo que se agradece siempre.

Si tenemos que quedarnos con algún juego JRPG que no es por turnos de los últimos años, tenemos que plantearnos que este Visions of Mana es la mejoropción. Es un título muy redondo, muy profundo y que promete horas de diversión. Una historia buena que introduce temas complejos y unos personajes muy carismáticos. De lo mejor que hemos jugado en los últimos meses sin duda, una gran sorpresa que devuelve a la saga a donde tenía que estar.