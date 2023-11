Dejar de ser para Ser

Mi madre lleva mal que desde hace unas columnas me desnude aquí, pero escribir estas líneas para mí son vacaciones vitales, independiente de quién lo lea, cosa que nunca le he preguntado a Diario16. Mamá tranquila que la semana que viene escribo de otra cosas.

Hace dos semanas te conté mi hartazgo a vivir a medio gas, la apasionante semana pasada fue de escucha a mi alma , y ésta tocó emprender con hechos, porque una cosa es el dicho, otra el trecho, y al final el hecho que nos define.

En la información de la sanación del mi karma, Leonor me contó que mi energía de nacimiento es poder elegir cómo afrontar mi realidad, eligiendo la pastilla roja o azul de Matrix (no la de la Viagra), pero son excluyentes, como demuestra que desde hace cinco lustros he cambiado de sector, de profesión, de contexto de conocidos, amigos y parejas o ghostings. Lo cual, si estoy en modo pastilla roja me lleva a estar en constante duda de si habré obrado bien o mal. Con la pastilla azul, uno se olvida rápido en la rueda del hamster aspiracional de conseguir objetivos materiales creyendo que son vitales, cual Tener humano, más que Ser humano.

A su vez, la semana pasada no me atreví a escribirlo, pero resulta que mi misión de vida es el amor propio, la autoestima de la que siempre carezco, por mucho que a lo largo de esta vida me haya inventado armaduras para proyectar en tu mente personajes que han liderado y acompañado a otros seres, aparentando estar seguro de mi mismo, para tirarnos a las innumerables piscinas de la innovación, alguna con agua y muchas no.

Ahora, en plena pastilla roja, cansado de dudar de mis actos, de esconderme tras un problema creado por mí, que no es tal, de ser incapaz de alinear mi mente con mi cuerpo, tras recordar inconscientemente mi mente muchas cosas que ya ha hecho en anteriores vidas con otras almas, con las que vuelvo a encontrarme en mi camino. Gracias por ser y estar.

Con la ayuda de Ruth , mi sexologa, voy dándome cuenta que no pasa nada por permitirme ser, sin dudar, y sin pensar que ahora mismo podría estar en otros lugares haciendo cosas más entretenidas según la educación que he recibido para crecer tanto espiritual como materialmente.

Ahora que mi ocupación es facilitar la vida de mis padres en sus años finales, al afrontarlo desde la aceptación y la paz que da ver sus miradas agradecidas. A la par que vivir en la playa, en modo vacaciones, donde me obligo a ir todos los días a la playa a nadear en la orilla, y luego nadar en el helado Mediterráneo para acabar meditando dentro de él o por lo menos flotar mirando al cielo haciendo el muerto, desconectando mi mente por unos minutos, ¡por fin! A la par, que cuando vuelvo a tierra, entre semana, solventó ínfimas gestiones del día a día de rentista, mientras mi carrera de fondo profesional se diluye para seguramente desaparecer. Me relaja bastante ser consciente que mi presente es un regalo, porque al dejar de estar en la rueda del hamster creando soluciones para los demás, ahora es momento de crear mis propios puentes que solventen mis abismos entre mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi energía astral milenaria. Divertido puzzle.

De esta manera, tiene pinta que voy a dejar de ser el Risto Mejide de turno, en su momento de los mentores, de los consultores, porque era de los pocos que te decían una realidad contrastada con datos válidos para tí. Así como, dejar de ser el hatter de mi Twitter, y no sé si aquí dejare de ser calumnista para esculpir columnas herculianas de la comunicación entre dos mundos hasta ahora antagónicos, para dejar que cada ser se comunique en su incoherencia personal, ¿qué más da que hagas lo contrario de lo que anunciaste que ibas a hacer sea con fondos públicos o privados?

Cada cual con su karma y su comportamiento atávico. Del que la extremaunción de un cura no te exonera de nada en el inmediato examen que es la muerte real, y pasar a otro estado del alma en una sexta dimensión, tras la que vuelvas a repetir la pantalla del juego la esta vida, reencarnado o reencarnada en el mismo género de humano que eres ahora, pero ocupando otros roles con tus conocidos en el teatro de la vida, para comprender y sanar tu comportamiento atavico, y aportar a la energia del universo.

En definitiva, desde que me observo, y me juzgo menos, es más fácil aguantarme a mi mismo, y vibrar en frecuencias más altas para percibir la realidad de forma más alegre y arnomoniosa.

Como dice mi amiga Carmén a sus cercanos: “eres amoR”, pues “Roma seré”. GO!