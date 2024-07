La afición rojiblanca ilusionada con los fichajes

Estos días han servido para que la afición rojiblanca se ilusione como nunca con los fichajes realizados por la dirección deportiva del Atlético de Madrid. No hay chaval que no quiera comprarse la camiseta de esa nueva estrella, pese a que el nuevo diseño de Nike sea horrible. Con el escudo pero horrible. Las chicas hacen fila ante ese impresionante nuevo chavalillo que las ha conquistado. El entrenador cabila cada día en cómo encajar la piezas que le han traído.

La revolución está aquí. Eso han dicho por activa y pasiva los amanuenses de Miguel Ángel Gil y la realidad es que es revolucionario todo. Nunca, a 19 de julio, ha habido tal cantidad de fichajes. Patricia Cazón, nuestra querida Patri, ya tiene dónde elegir para tener su nuevo amor platónico en el campo tras las salidas de Vitolo y Morata. La trasparencia de los fichajes cautiva a todo el mundo. En el campo no se llegan a percibir pero ahí están.

Andrea Berta ha conseguido rizar el rizo como nunca se habría pensado. Las vacaciones que ya se ha tomado y las que se piensa tomar están más que justificadas. De hecho, si siguiese de vacaciones el efecto sería el mismo. Habrían llegado los mismos jugadores o más. Un récord nunca logrado en el Atlético de Madrid. Los amanuenses están estrujándose las meninges para poder discernir quién de todos ellos es el fichaje del año. Tanto gasto tiene impresionados a todos los demás equipos. Laporta está rojo de envidia por ese poderío que demuestra Gil.

Normal que en la cena en el asador se comiesen los mansos y se bebiesen los ríos (Óscar Gil echando un pulso a Enrique Cerezo), el esfuerzo realizado debe premiarse con esas opíparas viandas. Golpes hubo para partir los cochinillos entre los recién llegados.

El año que viene tienen previsto batir el récord de este año y esperar hasta el final para traer jugadores porque esta situación tan apabullante está provocando infartos entre la afición. Hay que echar un poco el freno, no vaya a ser que el Cholo Simeone tenga demasiados jugadores para preparar la temporada; o que Nike no pueda surtir de camisetas de los nuevos con rapidez debido a la alta demanda que están generando; o que Rubén Uría no tenga tiempo para ofrecer toda esa información en su canal de Twitch; o que se agote el papel en el mundo por las tiradas de los periódicos.

20 de julio de 2024: 0 fichajes. ¡Con sus dídimos morenos!