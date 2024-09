Los buitres sobrevuelan Manchester y Barcelona

Deben verlos muy moribundos porque no hay más que buitres sobrevolando Manchester y Barcelona. En concreto sobre los estadios del Manchester City y el FC Barcelona pues se presiente que acabarán descendiendo de categoría y/o serán sancionados por UEFA y no jugarán competiciones europeas en bastante tiempo. Como es conocido el City se encuentra sometido a un “juicio” en la Premier por 115 irregularidades financieras y el FC Barcelona tiene un aparte en el caso Negreira.

En Inglaterra algunos columnistas y opinólogos se frotan las manos pensando que la bestia negra que ha construido Pep Guardiola puede desaparecer por algún tiempo y, a malas, ser sancionado con tantos puntos por campaña que no puedan volver a vencer en liga durante unos cuantos años. Los más optimistas esperan poder llevarse a algunos jugadores a sus equipos. En España los buitres más que sanción, imposible deportivamente por prescripción, esperan que UEFA les deje sin competiciones europeas, lo que provocaría que muchos jugadores no quisiesen jugar en el equipo blaugrana.

Curiosamente los buitres españoles son todos blancos. Hablan de posible salida masiva de jugadores que, obviamente, recalarían en aquel sitio donde se juega por gloria y no por dinero, pero a 30 millones anuales. No han debido escuchar, porque no dominen el idioma de Thomas More, que no han sido pocos los jugadores que han dicho que se quedarían en Manchester, zona azul cielo, aunque se bajase de categoría. Y de salir jugadores ¿por qué iban a ser gratis? ¿Quieres a Grealish? Son 100 millones. ¿Quieres a Doku? Son 70 millones. ¿Quieres a este o al otro? A pasar por caja. Lo curioso en todo ello es que, si saliesen jugadores por cuestiones de dinero, ¿quién les asegura que el mandamás mancuniano no los cedería a equipos que le apetezca? «¡Oye, Miguel Ángel! Ya que te has llevado a Julián Álvarez ¿por qué no te quedas cedido a Gvardiol?».

En el caso del FC Barcelona los buitres no deben tener demasiada vista. Pese a que les dejase la UEFA sin participar en competiciones europeas ¿a quién iban a fichar? ¿No ven que no pueden hacer demasiadas operaciones pese a tener ingresos cercanos a 800 millones o no quieren verlo? Están jugando con bastantes chavales de la cantera actualmente ¿con quienes jugarían según las enfermas mentes de esos buitres blancos? ¿Con aficionados?

No se les puede pedir demasiado uso del cerebro, en su función de pensamiento y análisis. Bastante tienen con las funciones mínimas, los mensajes simples y el alejamiento de cualquier cuestión compleja para pensar en qué sucedería si… Además, ¿qué les importa lo que suceda a City o Barça al resto de aficionados? ¿De verdad piensan que el City les vendería algún jugador? ¿Son tan simples para pensar eso? ¿Hasta dónde llega la memez en los medios de comunicación?