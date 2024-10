Celta vs Real Madrid: El Madrid alcanza el liderato…momentáneamente

Dejando la fecha FIFA atrás, vuelve La Liga y con ella vuelve el Real Madrid que, a pesar de no haber tenido actividad oficial dentro de los terrenos de juego, tuvo un par de polémicas alrededor de la figura de Kylian Mbappe que mantuvieron ciertos aires de intranquilidad por Valdebebas. Hay que recordar que el francés no fue con su selección para concentrarse en alcanzar su mejor forma con el Real Madrid, algo que fue del agrado de parte del medio futbolístico de su país.

Vinicius tampoco fue con Brasil por lesión aunque ya esta en condiciones de jugar con su club al igual que Courtois que volvía luego de haber estado fuera en el ultimo par de partidos del equipo merengue. Ancelotti no convoca a ningún canterano como alternativa para el lateral derecho luego de la grave lesión de Carvajal que lo tendrá fuera el resto de la temporada, por lo que Lucas Vásquez parece ser la única opción con la que cuenta el entrenador italiano.

El Celta no contaría con su principal referente y capitán, Iago Aspas, por suspensión y su reemplazante era Jonathan Bamba, que no ha tenido muchos minutos ni actuaciones destacadas en lo que va de temporada y en este partido, esa tendencia no cambiaría. Ancelotti propuso un cambio táctico desde el habitual 4-3-3 a un 3-4-3 donde Tchouameni era el tercer central y Bellingham era extremo derecho.

Con solo 7 minutos de comenzado el partido, el Celta tuvo su primera ocasión clara de gol a través de un mano a mano de Swedberg con Courtois que termino con el belga evitando la primera anotación del club gallego. En el minuto 20, un error en la salida del Celta que termina con el balón fortuitamente en los pies de Mbappe fuera del área, se convierte en el primero gol del equipo merengue gracias a un gran remate del francés. Un minuto después, se le anula correctamente un gol a Borja Iglesias por fuera de juego, en una demostración de que el equipo de Giraldez no bajaba los brazos.

A 5 minutos de iniciado el segundo tiempo, el sueco Swedberg finalizaría una gran jugada del Celta, rematando solo en el área del Madrid y esta vez sí, superando a Courtois. Siguiendo la tendencia del gol del Madrid, que tuvo un gol anulado al Celta poco después, Vinicius anotaría solo 3 minutos después de la anotación del sueco sin embargo le seria anulado por fuera de juego de Mbappe que fue quien le asistió.

Ancelotti trajo al campo a Modric para que se convirtiera en el jugador mas veterano en la historia del club blanco y el croata lo celebraría mostrando su vigencia al dar una gran asistencia a Vinicius para que el brasileño anotara el 2-1, que terminaría siendo el resultado final a pesar de que el equipo gallego logro crear varias ocasiones de gol claras pero la falta de puntería o el arquero belga se interpusieron en su camino al empate.