¿Cuáles son las selecciones favoritas para ganar la Eurocopa 2024?

La fase final de la Eurocopa 2024 dio comienzo el pasado 14 de junio, poniendo el broche el próximo 14 de julio.

Tras jornadas de fase de grupos y a poco del partido decisivo, ya existen favoritos para el torneo europeo. Según las principales fuentes deportivas del mundo del fútbol, las selecciones favoritas son Francia, Inglaterra y Alemania. Sin embargo, le siguen en la lista España, Portugal, Bélgica, Italia y Países Bajos.

Encabezando la lista de favoritos, Francia cuenta con un recorrido que demuestra su capacidad competitiva en fases eliminatorias. Campeona en el Mundial del 2018 y finalista del 2022, la selección francesa posee algunos de los mejores futbolistas del panorama, como Kylian Mbappé o Antoine Griezmann. Más allá de su historial en anteriores competiciones internacionales, Francia destaca por su solidéz táctica y su profundidad en el banquillo. Además, tras la derrota en la Eurocopa 2021, en la que no consiguió pasar de Cuartos de Final, Francia cuenta con la capacidad y la ilusión necesarias para hacerse vencedora en esta edición.

Le sigue Inglaterra, finalista en la Eurocopa 2021. Al igual que en el caso de la francesa, la selección inglesa goza de un equipo con portentos como Harry Kane, Jack Grealish o Declan Rice. Pese a que en anteriores torneos se haya quedado a las puertas de la victoria, en esta ocasión la experiencia juega a su favor. El desarrollo de talento que hemos podido ver en la Premier League, demuestra altos estándares de calidad por parte del equipo inglés, fundamentalmente en defensa y en el medio campo. También suma la capacidad de su entrenador, Gareth Southgate, para adaptar el juego según las tácticas del oponente.

La selección alemana no se queda atrás, y no solo por la ventaja de jugar en casa. Alemania tiene una de las mejores plantillas del torneo, con jugadores del nivel de Jamal Musiala, promesa del fútbol europeo. Bien es cierto que sus anteriores fracasos internacionales no dicen mucho a su favor. Recordemos que en el Mundial de 2022 no superaron la Fase de Grupos y que en la Eurocopa de 2021 se quedaron en Octavos de Final. Aun así, que sea la casa del torneo y que cuente con una plantilla de tal calidad, sitúan a la selección alemana como una de las favoritas. Además, Alemania ha demostrado tener la capacidad necesaria para aprender de sus derrotas en anteriores torneos. La selección cuenta con una valiosa combinación de experiencia y juventud, algo que puede ser crucial en los partidos decisivos del torneo.

Respecto a España, encabeza la lista de selecciones aspirantes para ganar la Eurocopa 2024. En el centro del campo y en la delantera, la selección española destaca con jugadores como Rodri, Pedri o Nico Williams. Por el contrario, su debilidad se encuentra en su línea defensiva, un aspecto clave en torneos de esta categoría. Ya en la Eurocopa de 2021, España consiguió llegar a semifinales. No obstante, en aquel momento contaba con Luis Enrique como entrenador. Aún así, la selección está demostrando un trabajo claro a la hora de fortalecer su defensa, sin perder de vista su estilo de juego ofensivo.

La otra gran outsider además de España es Portugal. Se espera que saque a relucir su talento ofensivo, con Roberto Martínez como seleccionador. Juega a su favor una plantilla compuesta por grandes talentos de la talla de Rafa Leao, Bernardo Silva o Joao Félix. Recordemos que Portugal ya fue campeona en la Eurocopa de 2016, aunque tras esa victoria le sucedieron varios fracasos, como la eliminación en Cuartos de Final en el Mundial de 2022. Habrá que esperar un poco más para ver cómo se desenvuelve en esta ocasión.

A este top 5 de favoritos, le siguen otras selecciones como Bélgica, Países Bajos o Italia. En el caso de la selección belga, ha perdido a muchos de sus mejores futbolistas. Sin embargo, sigue teniendo a otros como Kevin De Bruyne o Romelu Lukaku, quienes marcan la diferencia. Respecto a Italia, la selección se ve presionada por llegar a la altura y recuperar su prestigio internacional, después de haber faltado a los dos últimos mundiales. En cuanto a los Países Bajos, cuenta con una nueva generación de talentos emergentes, entre los que destacan nombres como Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt o Donyell Malen.

Con todo esto, la Eurocopa 2024 demuestra estar a la altura de las expectativas de uno de los torneos internacionales más importantes en el mundo del fútbol. Hasta el momento, las diferentes selecciones han demostrado calidad y determinación para llegar hasta la final del campeonato. Habrá que ver cómo sigue avanzando y cómo se desenvuelven las selecciones favoritas bajo la presión, así como la posibilidad de que una sorpresa en el terreno de juego desafíe las previsiones.