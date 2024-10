Estreno emotivo para Alderson en el Torneo del G4D Tour de Sotogrande

Steven Alderson tuvo que contener las lágrimas tras su emotiva victoria en el G4D Tour @ Estrella Damm N.A. Andalucía Masters para proclamarse primer campeón autista de la historia del G4D Tour.



El australiano salió el segundo día con dos golpes de ventaja en el Real Club de Golf Sotogrande y terminó firmando una tarjeta de 70 para imponerse por nueve con un resultado de -7.

Alderson ̶ Spud para los amigos ̶ llegó muy confiado al Real Club de Golf Sotogrande después de ganar el South Australian All Abilities Championship por tres golpes en Kooyonga a finales de septiembre.

Spud juega un handicap 1,4 y en su palmarés figuran otros títulos importantes como el South Australian Mid Amateur Men's Championship 2020 y el Webex Players Series de Australia del Sur 2023.

No ha sido un camino fácil, y a sus 44 años luchaba contra las lágrimas al recordar los años de acoso que sufrió por su autismo.

«No puedo estar más orgulloso», afirmó. «Después de haber sido un niño autista acosado en el colegio e incluso en los clubes de golf, esto lo significa todo para mí. Estoy en la cima del mundo».

«Tener la oportunidad de jugar fuera de mi país representando a Australia y a mi gente es simplemente increíble».

Ahora Alderson volverá a recorrer el mundo después de haberse ganado el puesto en la G4D Tour Series Finale @ DP World Tour Championship in Dubai, el evento final de la temporada, y expresó su agradecimiento a quienes le han ayudado en su viaje.

«Quiero dar las gracias a mis padres que me han apoyado siempre; a mis patrocinadores de Willunga, Gully Winds Wine. Rob y Sarah, una pareja extraordinaria». «A mi caddie Trent (Blucher), sin él esto no hubiera sido posible; y al Willunga Golf Club, al que me siento orgulloso de pertenecer». «Sotogrande es un campo fantástico y la gente aquí es realmente amable. España es un gran país».

1



Después de hacer eagle en el 2, StevenAlderson terminó los nueve primeros con tres birdies más y un solo bogey para llegar a -9. Tropezó en el 15 donde tuvo que meter un pat larguísimo para doble bogey y perdió otro golpe en el siguiente, pero un birdie en el 17 le aseguró una contundente victoria .



«He trabajado muy duro últimamente, y en Ia vuelta de entrenamiento. Hemos mantenido nuestro plan de juego aunque fallé un par de golpes en la recta final. Mi caddie ha estado extraordinario toda la semana y me ha ayudado a mantenerme en el presente cuando fallé. Hace unos años probablemente habría roto un palo o tirado la bolsa al agua, en cambio pude mantenerme en el momento presente, y meter ese pat gigante fue increíble».



El italianio Davide Fasci firmó un 68, la mejor vuelta del día, para quedar segundo empatado en +2 con el francés Mathieu Lebon.



El evento final de la temporada del G4D Tour será la G4D Tour Series Finale @ DP World Tour Championship, que se jugará en Dubái del 11 al 13 de noviembre. Las entradas para el Estrella Damm N.A. Andalucía Masters, ya están disponibles, con descuentos para federados y acceso gratuito para los menores de 13 años, y se pueden adquirir aquí.

Nota Adicional:

El Estrella Damm NA Andalucía Masters que ha comenzado el jueves 17 de Octubre en el Real Club de Golf Sotogrande, es, sin duda, una de las grandes citas del final de temporada del DP World Tour, pero si hay un jugador que tiene la fecha bien marcada en su calendario es Ángel Hidalgo. El flamante ganador del Open de España guarda grabada a fuego en su memoria la edición de 2022, en la que se aseguró la tarjeta del circuito gracias una épica actuación.



El Estrella Damm N.A. Andalucía Masters, torneo del DP World Tour valedero para la Race to Dubai que se celebra gracias a la imprescindible colaboración del Real Club de Golf Sotogrande, está patrocinado por Estrella Damm y la Junta de Andalucía, además de estar cofinanciado con fondos europeos y haber sido declarado acontecimiento de excepcional interés público por el Gobierno de España.

Fuente: Estrella Damm. Andalucía Masters.Golf, incluidas las fotos.