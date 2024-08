¡Increíble! ¡Dos en un día!

Las personas casadas, con más de un año, saben perfectamente que dos en un día es una cosa loca, algo que solo pasa cuando se juntan ciertos astros, algo no habitual. Algunas personas, como Patricia Cazón, prefieren las cosas firmes y consistentes, antes que rápido y mal. La mayoría de aficionados del Atleti desean un algo, aunque sea un roce mínimo, pero esto de dos en un mismo día es demasiado.

Prefiero que el Atleti haya ido lento pero con paso firme en sus fichajes que precipitado y rápido. — Patricia Cazón (@PatriciaCazon) August 3, 2024

Han orgasmado sí, pero no por lo que pudiesen pensar todos los que, acertadamente, pensasen con la mente sucia. El Atlético de Madrid, en un alarde de proeza nunca visto, ha anunciado la oficialidad de los dos únicos fichajes que ha realizado: Le Normand y Sørloth. Dos con poca distancia de tiempo. Lo justo para recuperar fuerzas y ponerse al lío nuevamente.

No es que hayan sido los dos más esperados y deseados —en realidad entre la afición no hay un deseo real sino que todo es ficticio o no gusta— pero como suele suceder en la vida, al final se acaba con el/la que quiere arrejuntarse y se comparten cosas comunes. Por deseo casi el 80% de las parejas no se establecerían por aquello de la hierba más verde al otro lado de la valla. Lo mismo sucede en este mercado de fichajes rojiblanco, que se acaban juntando con los que quieren venir y no tienen exigencias por encima de lo que se puede dar.

Dos en un día, y bien lo saben las parejas de casados/arrejuntados, supone que igual no se cata más en cierto tiempo. Eso mismo va a suceder con los fichajes del Atleti, un día de gozo y desenfreno para echar el freno y no volver a catar algo hasta que el señor Forbes se anime a soltar el dinero. Mientras tanto pondrán la lengua larga con deseos argentinos, franceses o de otros lares que terminarán en nada. Un buen amistoso y te venderán que la ex es la buena. La realidad es que terminará la espera con autodiversión, divertibarco nuevo y ello si la pareja se duerme antes.