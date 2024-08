JF se va caliente a Londres

Salvo algunas excepciones, que todavía afirman que tiene una calidad suprema pero no le han sabido entender, la mayoría de aficionados del Atlético de Madrid han querido despedirse del senderista portugués. Cuando parecía imposible, el sueño se hizo realidad, se le ha empaquetado con destino Londres para no volver. Según Rubén Uría, que es quien ha dado toda la información veraz, el Chelsea pagará 50 millones de euros más 5 en variables por el senderista.

Jorge Mendes, tras chafar la operación Samu-Gallagher cuando estaban casi todos los papeles firmados, se ha bregado para que la operación de su protegido, el senderista de Viseu, saliese bien y con beneficio para el Atlético de Madrid. No ha querido cerrarse puertas a futuro pero es muy posible que, de ahora en adelante, deba llamar y esperar que el servicio le abra la puerta, eso si le parece bien al señor Gil. Al final el senderista que se ha dedicado a despreciar al club, a la afición y que utilizó a alguno de los broccos, esos mismos que no han tenido ninguna información durante las negociaciones, para cumplir sus caprichos, sale por la puerta de atrás. La del vertedero de la historia.

Es normal que la afición del Atleti haya celebrado su salida casi como si de un fichaje de relumbrón fuese. El cara vinagre o niño rata, por citar los calificativos más amables, se va con todo el desprecio que una afición de un club de fútbol puede sentir por un jugador al que consideran un verdadero traidor o escombro humano. Los mensajes en redes sociales son prácticamente irreproducibles, pero este artículo transmite el sentir de una afición que se suele dejar la piel por los suyos, aunque salta en cuanto les menosprecian. El marido de Érika todavía no se ha ganado a toda la grada, después de casi dos años, y eso que agachó la cabeza, dejó la soberbia de estrella en casa y se puso a hacer todo lo posible por el perdón.

De hecho, no se sabe a ciencia cierta si los seguidores que han acudido al estadio de la Cerámica de Villarreal, le han llevado en hombros al aeropuerto más cercano para que se vaya a Londres, no vaya a ser que se despiste por el camino. Los hay que incluso se prestan a llevarle en brazos si hiciese falta. No será necesario porque su representante se juega bastante en la operación, y no precisamente dinero, no solo con los dos clubes intervinientes sino con el resto de equipos grandes europeos. En compensación llega al Atleti Conor Gallagher, quien a saber cómo saldrá, con no ser tan idiota como el senderista valdrá.