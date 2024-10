Ya está aquí el Gran Premio de los Estados Unidos. Después de tres semanas en las que lo único que ha corrido ha sido la imaginación, los veloces monoplazas volverán a rugir.

Todas las miradas están pendientes de Lando Norris. ¿Será capaz de lograr que el campeonato no se resuelva hasta la carrera final el Abu Dhabi?

El espectáculo pide -desea, necesita- que Max Verstappen pierda en el circuito de las Américas el máximo de puntos posible frente a Lando. Si Lando se lo llevase todo podría sumar 25 puntos de carrera, 1 punto por la vuelta rápida, y 8 puntos más de la carrera Sprint. 34 puntos en total.

En la actualidad el británico y el holandés están separados por 52 puntos.

Hemos titulado este artículo diciendo que hasta Max Verstappen quiere ver perder a Max Verstappen porque es verdad. Max es un luchador y no tiene miedo de acercarse a los muros todo lo que haga falta. Desde fondo de su corazón pensamos que está deseando que le pongan contra las cuerdas para probarse a sí mismo.

Ya no tiene el mejor coche, y para colmo de "alegrías" su jefe de filas, el ínclito Horner, le ha comunicado -según nos cuenta la prensa francesa- que en el 2025 no espere un coche mucho mejor que el que tiene ahora..., porque va a ser el mismo. Y va a ser el mismo porque Adrián Newey ya no va a hacerles ningún torpedo nuevo. Tampoco está claro que Newey vaya a conseguir transformar el Aston Martin en el mejor coche de la parrilla en un plazo suficientemente corto, pero esa es otra historia.

Ahora estamos hablando de Max. Nos atrevemos a decir que la mayoría de los aficionados piensan que Max es el mejor piloto, tenga el mejor coche o no lo tenga. Aunque por supuesto también hay muchos seguidores del Gran Circo que opinan que el mejor piloto que hay en la parrilla ahora mismo es Fernando Alonso, o Lewis Hamilton. De Lando Norris nadie piensa, hasta la fecha, que sea el mejor de todos, pero si se acabase llevando al campeonato mundial, otro gallo nos cantaría.

Para ir terminando: el Gran Premio de los Estados Unidos ya está aquí. Un solo piloto podría conseguir hasta 34 puntos y todos, excepto quizá algún fan muy acérrimo de Max, queremos ver batalla y guerra.

No vamos con nadie. No tenemos un favorito ni hacemos apuestas. Sólo queremos que gane el mejor. El más valiente y audaz. El que pueda hacernos sentir que es más grande que su carísima montura.

Tigre Tigre