Alcaraz contra Humbert

A los gitanos no les gustan los buenos principios. Los gitanos estarían contentos con Carlos Alcaraz en su partido de octavos de final contra Humbert. Sólo consigue hacer un juego el mito del Palmar en el primer set mientras que su rival llega hasta la cima de los seis en un momento.

Humbert en el cuarto juego del segundo set empieza a resoplar. Alcaraz está llamando a la puerta para romperle el servicio.

La pista es extremadamente rápida, y las pistas rápidas llaman al tenis feo: manda el servicio sobre la belleza del juego.

En el sexto juego Carlos vuelve a llamar a la puerta para romper el servicio al francés.

Veamos qué pasa.

Pues pasa que Alcaraz consigue hacerle el break a Humbert. Si consigue mantener su servicio hasta el final del set tendremos un tercero.

Llegamos al 5-3. Saca Carlos. Humbert resopla ahora como un búfalo viejo. Él ha echado los dientes en este tipo de pistas ultrarápidas, se supone que es el mayor de los expertos. Alcaraz acaba de meterle un juego en blanco. Ya van empatados a un set.

Nada de ponerse a cantar victoria en ningún bando, porque aún falta el definitivo: el tercero.

Estamos en Halloween y al terminar el segundo set Humbert se escapa el vestuario ¿A mirar a los ojos a una calabaza o a tomarse la poción mágica de los galos? Seamos buenos y pensemos que se trata de lo primero.

Pues parece que ha sido la poción mágica lo que ha encontrado en la ducha el tenista francés. Empieza con un 40-0.

Alcaraz gana los dos siguientes puntos al resto. Y también el tercero. Cuarenta iguales. Alcaraz no pide una bola que había sido mala, y Humbert se apunta al primer juego de tercer set. Sirve Carlos.

Iguales a uno. Juego de Charlie espléndido. Con dejadita en el último tanto. Sube el dedo índice a la oreja para escuchar como el público grita y aplaude entusiasmado.

2-2.

40-40.

Sirve Humbert que ya no resopla, pero pone cara de que no le llega la camisa al cuerpo.

Esto no está claro, de ningún modo está claro. Llegamos al cinco iguales y sirve Humbert. Doble falta.

30-30.

Aquí puede estar en el partido.

Humbert se coloca en 6-5.

Alcaraz no logra mantener su servicio. Cae derrotado. Final del partido.

6-1

3-6

7-5.

El gran Carlos ha fallado en el último momento.

