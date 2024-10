Alcaraz contra el Joker en Shanghái 

El "actor" que hace de Joker contra Carlos Alcaraz en el Open de Shanghái en octavos de final es el francés Gael Monfils. El mismo que le ganó en la segunda ronda en Cincinnati.

Ya antes de que comenzase el partido el Joker ha jugado con su sonrisa, y con su astucia inagotable: : me va a aplastar.

En la época moderna, a diferencia de lo que pasaba en los cómics clásicos, ya no es obligatorio en el guión que gane todas las batallas Batman, alias Alcaraz.

A Alcaraz le cuesta el primer set. Le cuesta dentro de un orden, porque está en un momento de forma, física y mental, deslumbrante.

6-4.

Y se diría que después de ese primer set el partido ya está hecho, y que el Mito del Palmar puede darse por clasificado para los cuartos de final.

Pero por algo hemos llamado Joker a Monfils en el título de este artículo. Si Alcaraz quiere ganar, si el Batman quiere ganar, le va a tocar sudar. Pero sucede que los murcianos estamos acostumbrados a sudar.

Montfils escala hasta el 5-4. Cualquiera de los dos jugadores puede hacerse con el set.

Alcaraz empieza su servicio con un 40-0, pero el Joker sigue trepando y consigue igualar. Deuce. Iguales.

No, Alcaraz no está dispuesto a consentirlo. Gana los dos siguientes puntos y se pone 5-5.

¿Se repetirá lo de Cincinnati?

En Cincinnati don Carlos ganó el primer set, también por 6-4, pero luego perdió el segundo en el tie break, y le volvió a la cabeza la derrota en los Juegos Olímpicos y se desmoronó.

En Shanghái eso no va a pasar.

7-5 en el segundo set para el multimillonario del Palmar.

Sonríe Carlitos.

-Alfred, ¿qué tenemos hoy para cenar?

Tigre Tigre