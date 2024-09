Alcaraz, en modo disfrute

El tiempo lo pone todo en perspectiva, en su exacto sitio. Se acabó ya la pamplina y la tristeza tonta de que , "ay, no gané la medalla de oro en los Juegos Olímpicos", o lamentar haber sido eliminado tan pronto en el US Open.

A la porra. En dos mil veinticuatro Carlos Alcaraz ha ganado nada más y nada menos que Wimbledon y Roland Garros. Es Dios. En el mundo del tenis es Dios. Incluso si lo comparamos con Jannik Sinner, por mucho que el italiano tenga el número uno y haya ganado igual dos Grand Slam, don Carlos Carlitos, sigue siendo Dios. Porque no nos vamos a poner a comparar dos Grand Slam de medio pelo, como lo son el US Open y el Open de Australia, con los verdaderos Grand Slam, los míticos. Un Roland Garros o un Wimbledon valen en mi opinión más que cinco o seis US Open o Australias en ristra.

Así que ya está bien de decir que nos podríamos haber comido también esto otro o aquello. Es suficiente y es más que suficiente. Y por eso Carlos Alcaraz está en modo disfrutón. Viviendo la vida, alucinando con lo que ha conseguido, convertido en un mito viviente, en una estrella. Mezclándose con la creme de la creme mientras lleva adelante la Copa Davis y se prepara para la Laver Cup.

"Hoy voy a entrenar con Federer".

Entrenar con Federer. Dios cambiando pelotas contra Dios.

Disfruta chaval, y gracias por todas las alegrías que nos estás dando. No es que seas el mejor, es que ahora, y mientras dure, eres Dios.

Tigre Tigre