Alcaraz sin Djokovic

Está previsto que debute el jueves en Cincinnati. El lugar donde el gran el archienemigo de Rafa Nadal -que ha heredado el murciano- le derrotó en un partido inolvidable en el que tanto uno como otro no escatimaron ni talento ni energía.

Recordará el mundo las lágrimas de Alcaraz en agosto de 2023 cuando Djokovic le derrotó por primera vez después de que El Muro Del Palmar hubiese vencido al serbio en su propio terreno por primera vez: en la hierba de Wimbledon.

Este año Djokovic ha decidido ahorrarse el enfrentamiento con su actual némesis. Se reserva para el Open USA, como es lo astuto y natural. Mejor llegar descansado y sin ningún tipo de micro lesiones al Grand Slam que conservar los puntos ganados el año anterior en el máster 1000.

No ha sido esa la decisión de Alcaraz y su equipo. Y por eso Charly estará en Cincinnati sin Djokovic. Aunque tampoco sabemos si decidirá reservar fuerzas o darlo todo para llegar a la final y ganar. Quizá en su equipo tampoco lo saben todavía. Pero quizás sí. Yo no me atrevería a apostar.

