Rafa Nadal y Carlitos Alcaraz, felices en París

En Murcia se utiliza una expresión bastante grosera para explicar que no se puede estar más contento. "No me cabe un torrao en el culo".

Y eso es lo que le pasa al gran Alcaraz y al grandísimo Nadal, que no les cabe un torrao en el culo, que están encantadísimos y felices por estar viviendo juntos un momento tan especial.

Carlitos está junto a su dios, y Rafa se hace muy Rafa porque rejuvenece al lado de Alcaraz.

El objetivo es la medalla de oro, por supuesto, pero lo que están consiguiendo ya en el momento actual dibuja inevitablemente una sonrisa en todos sus seguidores, en todos los españoles que que siguen, aunque sea de refilón, lo que sucede en el mundo del tenis.

¡A por los juegos Olímpicos!

¡Grande España!

Tigre Tigre