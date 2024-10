Si le hubiesen pegado un mecherazo a Courtois no habría sanción para el Atleti

No se asusten por el titular. No es que se quiera ver sufrir a un jugador de fútbol sino que la doctrina del Comité de Competición es esa: impactar a alguno de los intervinientes de un partido de fútbol no es sancionable. ¿No se lo creen? Vean las sanciones impuestas por hechos similares en el Metropolitano y en Cornellá-El Prat.

A un árbitro, que está especialmente protegido, le tiraron un vaso lleno el cual le impactó, según entraba por la bocana de vestuarios, y le mojó. Según el Comité de Competición eso no es punible. Tan solo una sanción de tres mil euros y un apercibimiento de cierre si es que se repiten los hechos.

Durante el derbi madrileño, se lanzaron al césped tres mecheros y un pañal sin impactar a jugadores o colegiados, ni al señor que está vigilando, ni al mosquito trompetero que pasaba por allí. Cayeron directamente el césped. El Comité de Competición lo ha debido ver como un ataque con armas de destrucción masiva y ha impuesto una sanción de 45.000 euros y el cierre parcial (la grada de donde salieron los objetos) durante tres partidos.

¿La diferencia? El partido del RCD Español no le importa a nadie, ni a los catalanes, ni a los andaluces, ni a los propios aficionados del Español (la mitad son de un equipo madrileño). El partido madrileño tampoco es que importe mucho, el mal juego del Real Madrid y su cerrojazo infumable no son para vanagloriarse, pero a Florentino Pérez sí. Y no ganar le jode y mucho. Odia al Atlético de Madrid y querría verlo destruido. Y como Florentino manda mucho pues todos a dorarle la píldora, incluyendo al Comité de Competición, tras una infame campaña de los medios nacionalmadridistas.

Cabe preguntarse si los componentes del Comité de Competición ¿están prevaricando?, ¿están prevaricando y son unos mierdecillas cobardes?, ¿están prevaricando y son madridistas y les pueden sus colores?, ¿están prevaricando y se han cagado por la campaña de desinformación? Porque lo que está claro es que no se imparte Justicia cuando ante hechos más graves la sanción es menor. Las palabras del Gobierno tampoco han ayudado por lo que los dueños del Atleti deberían impedir la entrada cualquier miembro del Gobierno en el estadio. Hablando del gobierno, igual desde el Comité han pensado que pueden hacer lo que quieran como hace Sanchinflas. Igual.