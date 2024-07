Tebas y Laporta preparan la venta del 50% de CampNou Studios

Mientras el Real Madrid ya ha puesto ha funcionar su máquina del fango contra Lenny Yoro por no fichar por los merengues, que están tiesos después de los 1.600 millones del estadio, el salario escondido de Kylian Mbappé y los 140 de JudeBellingham, Javier Tebas y Joan Laporta ya trabajan en una nueva “palanca”. El FC Barcelona está más tieso que el Real Madrid y con el estadio a medio hacer no hay fórmulas mágicas para obtener el dinero suficiente para acometer fichajes.

Hasta la fecha, 18 de julio, solo han podido inscribir a Lamine Yamal y a Pau Cubarsí en la primera plantilla. El resto de jugadores que el año pasado disfrutaron de una licencia temporal están sin inscribir (cabe la posibilidad de que Íñigo Martínez quede libre en breve). Parece que Vitor Roque saldrá cedido, nadie pagará un traspaso de 60 millones que quedan por amortizar, para aliviar esos problemas pero ya. No pueden incluir a nadie más porque, pese a rebajar deuda y salarios, los ingresos del primer equipo no han subido lo suficiente para amortizar los desastres anteriores. Deben dinero a todo el mundo y pese a la campaña de los socios en Tik-Tok para enviar dinero, no parece que aparezcan los billetes.

El fútbol español está muy limitado. Los equipos no desaparecerán pero fichar, lo que se dice fichar, solo el Estado-equipo y con muchas reservas por la megalomanía de su presidente. A pesar de ello, Tebas, que solo está interesado en mantener el duopolio porque potenciar a los demás equipos no le interesa, trabaja codo con codo con Laporta para que pueda fichar algo, se dice que Nico Williams, se dice que Dani Olmo. Por ello nada mejor que vender el 50% de CampNou Studios por 200 millones.

¿Qué es CampNou Studios? Lo mismo que lleva vendiendo el Barça durante estos años con avales que no se ejecutan pero sirven de excusa al jerifalte de La Liga para darle manga ancha a los culés para fichar. Le cambian el nombre al invento y así, porque el Espai ya lo tienen vendido ocho veces, pueden decir que esta nueva palanca les permitirá fichar en la regla 1+1 y vendrán dos jugadores que cuestan, sin salarios, 120 millones.

Como siempre Tebas entregado a los dueños y señores del cotarro. Más con el Real Madrid, aunque aparente que se pelea con el señor de Pío XII, pero sin dejar de lado a los catalanes. Ese Madrid-Barcelona hay que venderlo hasta que la vaca ya no de más leche. Que los demás equipos van haciendo el ridículo por el mundo le importa entre poco y nada. Que cualquier equipo de medio pelo de la Premier le levanta los fichajes al Atleti, le da igual. Que el Como italiano es más atractivo que el Rayo, lo ve como natural. Solo le interesa mantener un duopolio futbolístico para vender su producto, de mala forma cabe decir, y llegar una talegada enorme todos los meses. Si hay que hacer trampas contables, se hacen y a otra cosa. Cabe recordar que Al Capone cayó por los impuestos, no vaya a ser...