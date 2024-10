Yamann Mjahed El Diamante, 22 años, vasco y futurible campeón del mundo de las artes marciales mixtas, MMA

Dicen que nadie en su tierra es profeta y en esta ocasión se corresponde con la realidad, un joven vasco de 22 años triunfó ante un público enfervorizado por su segunda pelea como profesional en Vista Alegre en la capital del Estado ante un púgil peruano. Pero la noticia no apareció en los medios informativos vascos.

Yaman reconoce que desde sus dos primeras peleas como profesional su imagen ha tenido un boom, una productora vasca está rodando un documental sobre el tránsito a la fama de este deportista que está asombrando a propios y extraños por la forma de boxear y razonar, con una mente privilegiada para sus 22 años, que asombra por sus planteamientos inéditos. Los cámaras le siguen a todas partes dentro y fuera del ring, en este caso el octógono. Uno reconoce a alguien cuando esta recorriendo la senda del éxito en todas sus vertientes.

Su marca personal pasa por ser un buen tipo, muy humano, es innovador, estratega, deportista de principios íntegros, no reconoce su deporte como violento, en el ring no es violencia lo que se da -afirma-, “ cuando se pregunta a la gente, muchos afirman que es un deporte muy violento, utilizando un término en general negativo aún cuando esta imagen está cambiando con el tiempo, hablamos simplemente con ser agresivo que es otro concepto, agresividad como la que muestra un jugador de futbol en la cancha en la disputa por el esférico, como todos los atletas, como un deportista que se precie de serlo, es lo que Yaman considera en el ejercicio de su disciplina”- continua-.

“Nunca he pegado un puñetazo a mano desnuda, primero por miedo de que pueda causar alguna lesión y segundo porque no soy así, no soy violento para nada y la gente que me conoce lo sabe, sabe mi talante cual es. La violencia lleva adjunto un sentimiento, de odio, de rencor, que no va conmigo”-concluye-.

¿Qué ocurrió en tu primera pelea como profesional?

“Te puedo citar algo que sucedió en mi primera pelea en Marzo de este año para entender mejor nuestros cometidos alrededor del factor agresividad o violencia. Es algo que no ha ocurrido nunca. Mi rival se había excedido en 14 kilos de peso, la pelea estuvo a punto de cancelarse, pero se llevo a cabo porque yo así lo propuse e insistí en que quería pelear. Me sentía con ganas y pensé que aunque esta persona este dos categorías por encima de mi, voy a pelear”.

“Fue con Warren López un brasileño. Se lo dije a todo mi equipo de WOW, tuvimos que pactar otro peso nuevo al día siguiente y dejarlo en 69 kilos. Para él darlo tenía muchos problemas. Le llame yo personalmente y le dijimos que íbamos a ayudarle, eso demuestra que somos atletas, intentando solucionar el problema por él planteado. Aprendí portugués en cuestión de horas -se ríe-. Le ofrecí mi sauna portátil. Dio finalmente el peso y luchamos. Le gané.”

¿De todas formas uno prefiere que el árbitro no pare la pelea para dar la oportunidad de rematar al contrario?

“Hay que tener claro que si el árbitro no para el combate es porque el adversario puede continuar y la lucha entonces no debe cesar. Es labor arbitral. Eso no es violencia es solo una agresividad natural para vencer, pero nunca hay sentimientos de rencor u odio. En la pelea solo puede haber un ganador.”

“Hay dos tipos de luchadores, al que le gusta solo pegarse y luego están los que se consideran atletas. Los primeros llevan el estigma de luchador bruto, agresivo. Hoy son casi inexistentes. Nos consideramos luchadores y atletas. Nuestra preparación además se diferencia muy poco de cualquier practicante profesional de otro deporte. Mucho trabajo fuera y dentro del gimnasio en Durango y en Madrid”.

¿Qué son las artes marciales MMA?

“Es un conjunto de disciplinas, muchas de ellas orientales que provienen del Muay Thay, Jiu.Jitsu, Judo, Boxeo, Karate, Daido, Juku, Taekwondo y Caporeira. Como disciplinas deportivas orientales, la mente y el espíritu son muy importantes para la lucha”. MMA, Artes Marciales, Mixtas.

¿Quién es Yamán Mjahed Nogales?

“Soy un joven nacido en Arrasate-Mondragón con 22 años que habla correctamente el Castellano y el Euskera, me considero luchador profesional de artes marciales desde los 18 años, es decir vivo de esto. Si bien comencé a ser practicante de las artes marciales a los 14. Soy de madre vasca y española y mi aita es marroquí. Toda mi vida ha transcurrido en Mondragón junto a mi familia”.

Foto: Con su equipo de Durango el “Original MMA team”

¿Que llevas conseguido?

“Fui el número 1 como amateur del ranking de la liga de las MMA de España, liga de un altísimo crecimiento a nivel nacional. A día de hoy es la compañía más grande y una de las más grandes a nivel europeo y combato con la licencia WOW FC”.

¿Su fundador?

“El fundador de WOW FC – compañía española- se llama David Balarezo, más conocido como “bala”, comenzó la compañía en el 2019. En plena pandemia se retrasmitió un evento en “streaming” con los oportunos controles por el Covid. WOW significa en castellano “el camino del guerrero”.

¿Tu carrera como amateur?

“Como amateur sumo más de 40 combates antes de pasar este año al profesionalismo. Fui el número uno del ranking nacional, en el Kickboxing campeón del País Vasco, en Grappling subcampeón español. Combatí también por el campeonato del mundo en Serbia, el campeonato europeo en Italia obteniendo un bronce. Todo con WOW”

¿Afirmas que tu mayor virtud es la juventud?

“Si, efectivamente. Ni tan siquiera es el mejor golpe o la mejor llave. Ahora mismo el luchador profesional más joven en España soy yo. Siempre he afirmado que el tiempo es la mayor arma que puedes utilizar. Porque cuando tienes tiempo tienes margen de mejora y también margen para el error. La gran mayoría de los luchadores de mi compañía tienen más de 29 años. Hay que pensar que en este deporte como mucho duras hasta los 35 años de edad. Y eso si tienes una carrera longeva y has sabido cuidarte. Mejor hacer las cosas lento y bien que rápidas y mal”.

“No obstante no hay que dormirse para disfrutar del tiempo, hay que trabajar a un ritmo constante y además con mi juventud y mi edad siento que he desarrollado una mentalidad y un carácter deportivo fuera de lo que es común. Soy consciente y lo uso cada día para mi preparación y mi carrera”.

“No puedes evitar lo inevitable, el tiempo es lo inevitable, pero por ello hay que saber aprovecharlo. El tiempo debe ser aprovechado para que cuente a nuestro favor”.

¿Por ser más gráfico me puedes dar algún ejemplo en concreto?

“Hablando del tiempo que me tomo para resolver una pelea, en mi pasado combate contra el peruano Diego Larrea apodado El Tiburón el 15 de septiembre pasado – KO técnico en el tercer asalto- pude dar la sensación en los primeros minutos de actitud un tanto pasiva, hubo personas que así lo entendieron. Realmente esos minutos me sirvieron para enfocar la pelea y ver las acciones del contrario. Me sirvió para estudiarlo y adoptar una táctica que sirviera para encauzar la pelea. Fue un tiempo que yo mismo me tomé para estudiar las soluciones. Aportaba buenas experiencias y resultados anteriores en otras peleas. Me sirvió estudiarle y gane”.

¿Confías ahora en hacer una tercera pelea y más aún como profesional?

“Lo deseo y además estoy obligado. Voy hacer una tercera pelea, el 30 de Noviembre de este año en Madrid. En mayo hice mi debut como profesional, en setiembre he hecho la segunda, ambas con sendas victorias, ante buenos rivales. Todavía no tenemos rival fijo, pero se esta trabajando para ir tranquilos de tiempo y programar y estudiar la pelea. WOW FC – mi representante- esta trabajando en ello, con la ayuda de todo nuestro equipo”.

¿Cual es tu cima hoy?

“Es disfrutar de lo que más amo día a día junto a la gente que me quiere. Sería muy material decirte que ser campeón del mundo. Hay que disfrutar el día a día. El día que te ponen el cinturón de campeón, es consecuencia de todo lo anterior. Mi cima, siempre ha sido disfrutar con mi gente que amo y me quieren. De mi círculo, de mi gimnasio ORIGINAL MMA TEAM en Durango, y del de Madrid KIOFU TEAM. Cito aquí el buen trabajo de mi maestro Javier Díez”.

¿Y tu sueño hoy?

“Mi sueño que se vayan cumpliendo mis previsiones, es lo que va a determinar que yo sea campeón del mundo más adelante. Calculo un periodo de tres años. Y será como digo una consecuencia de lo que me esmere antes de esas fechas. Hay una frase que decía Mohamed Ali, “sufre hoy y lo conseguirás mañana”

“Ser rico solo es algo material, verdaderamente ser rico es mucho más que eso, con la familia, con mis amigos, disfrutando de lo que hago y eso se materializará en la consecución de mis éxitos. Mente, cuerpo y espíritu, esa es la alineación”.

¿No hay que olvidar la grave lesión que tuviste con 20 años de edad?

“Si, una rotura del ligamento anterior en la rodilla, fue como amateur en el campeonato mundial en un combate que finalmente perdí a los puntos. Ese mismo contrincante – un francés- fue el campeón del mundo amateur”.

Foto: Yaman, vencedor

“La lesión me tuvo un año en una rigurosa rehabilitación. Inicié mis entrenamientos sobre ella durante tres meses. Peleaba entrenando en silla de ruedas. Fue un duro aprendizaje, me forjó en mi lucha personal para salir adelante. Mi compañía WOW FC cubrió todos los costes incluidos los de una operación que fue un éxito. Mucho le debo a mi médico Mikel Aranberri un magnífico traumatólogo”.

“Venía de pelear en Serbia el campeonato del mundo, se me cayó el mundo y esa misma noche, recuerdo que estaba en Madrid al lado del Gimnasio Kiofu en Madrid, recuerdo que de la nada me apareció un señor de unos 70 años, preguntándome quien había ganado el partido de no se quien. Yo le contesté que no veía futbol y que no le podía ayudar. Me dijo “yo es que he sido futbolista pero tuve que dejarlo por lesión”.

“Y que tuvo usted……. la del ligamento cruzado anterior…. La misma que yo pensé. Le dije que justo mi lesión, le contesté que era luchador de artes marciales mixtas.”

“El dijo… WWuao¡¡¡ vaya deporte más duro. Después de algunas palabras más me dijo, lo único que tienes que hacer es cuidar tu mente, cuidar tu rodilla y saber que la lesión es solo tuya. El que la tiene que recuperar y tener la responsabilidad de curarla es tuya”.

Ese mensaje se me grabó intensamente y me ayudó a salir del agujero.

¿No casan mucho las cosas que dices con tu edad?

“Hay que tener los pies en la tierra, he trabajado mucho en forjar mi mente, mis padres también me han ayudado y se lo debo a ellos. Mis tíos igualmente. Me he criado en un ambiente de superación y de trabajo. Mi madre ha sido una trabajadora nata, me sacó adelante. Mis padres se separaron siendo yo muy niño, pero él siempre desde Alemania -que es donde trabaja- me ha ayudado, estuvo junto a mí en mi lesión ayudándome moralmente”.

“Yo no soy religioso pero soy una persona de fe. No creo en ninguna religión pero las personas deben de tener fe en sus objetivos. Cuando se carece de fe se carece igualmente de un propósito y sin ello no tienes un rumbo. Mi gente es gente de fe en el sentido que te apunto. Yo me he criado en esta forma de pensar y hacer”

¿Hablamos de Topuria si te parece?

“Siempre se acuña una imagen de alguien y parece que le seguimos el rastro. Cuando hablas con la tranquilidad y la fe en que lo haces hay una cierta afinidad”.

“Ahora Topuria es el hombre del momento , el pasado día lo conocí en la rueda de prensa, me ha invitado a su casa en Madrid a entrenar, es gran luchador y una magnífica persona de la que tengo que aprender muchas cosas. Es un atleta, un luchador que ha trabajado duramente para estar donde está. En todas las disciplinas deportivas las personas de éxito han tenido esta mentalidad y yo he aprendido de ello. He hecho mía, esta circunstancia. Pero siempre preguntándome, si esta persona ha hecho esto, yo también puedo conseguirlo ¿Que puedo mejorar yo de mi mismo?”.

“Como los dos somos luchadores de MMA la gente siempre me está comparando. Para mi es un halago compararme con este campeón mundial. Pero siempre digo que no te establezcas con una forma determinada, adáptala a tu forma de ser y al momento. Me siento como una esponja, aprendiendo constantemente y estableciendo mis propósitos”.

¿Subestimas a los débiles?

“Para nada, mi padre siempre me ha dicho, -no subestimes nunca a un palito, porque te puede sacar el ojo-. Siempre escucho porque seguro que aprenderé algo para lo bueno y para desterrar lo malo”.

¿Siempre te preparas como si tu pelea fuera la más importante?

“Repito lo de no subestimar ni a un palito. Cuando ya comienzas tu carrera profesional, no tienes margen para el error. No puedes permitirte una derrota, aunque sabes que puede llegar, por la razón que sea”.

“Las artes marciales mixtas nos enseñan a practicar este arte. Se dan en los los practicantes que son estilistas, disciplinados y con una mentalidad fuerte. No subestimar nunca a un rival. Todo forma parte de la filosofía del arte oriental en la que son sabios de verdad y ejemplo a seguir. Antes de pelear con el que sea campeón del mundo en ese momento me habrá tocado pelear con varios atrás, que para mi han sido también considerados como los mejores del mundo en ese momento, que no lo han sido porque yo supe vencerles. Si los subestimo, no seré fiel a mi mismo, ni nunca campeón del mundo. Ni tampoco fiel a mi gente”.

Foto: Con Topuria compartiendo rueda de prensa

¿Agarrarse a la red del octógono?

“Es ilegal y puedes ser sancionado por ello. No como resultado de un simple acto reflejo, pero si eso te supone una ventaja en tu posición debes ser sancionado. Es la regla”.

¿Reconocer que vas a hacer algo difícil es necesario?

“Para nada, entre decirse uno mismo, no es fácil a decirse que difícil hay una gran diferencia. Con esto último me doy un mensaje negativo. Con lo primero estoy reconociendo que no es fácil, pero pondré los recursos necesarios para superarlo. No dejo nada al azar para solucionarlo”.

¿En Euskadi escasa información con tu pelea?

¿Si te parece, para concluir, volvemos al tema de la difusión tuya en Euskadi como vasco que eres? ¿Apagón informativo por parte de los medios de Euskadi?. Es difícil de entenderlo. Creo que tu compañía WOW FC no estará precisamente contenta y se planteara el venir o no a Euskadi? ¿Se podría pensar en llenar un escenario como La Casilla con 12.000 espectadores vistos los buenos resultados a nivel de Madrid?

“Es algo que ya he hablado con David Balarezo el CEO de WOW en España. Le decía -plantas un huevo en la Casilla y te lo lleno-. Ahora hay otro luchador que esta en Vitoria cara a traer a WOW. Mi tercera pelea será en Madrid. Esto va de fijo. Estoy seguro que eso va a pasar, pero quizás en mi quinto o sexto combate. La prensa y los organizadores del País Vasco también deberían hacer un esfuerzo para que esto fuera posible”. A mi me encantaría.

“Si puedo decir que antes de que me vaya a la UFC es decir comience a pelear en otros países se hará en Bilbao. Ya no hace falta que me vaya a vivir fuera de España, hoy Topuria vive en Alicante y compite a nivel mundial. Sería bueno que la UFC trajera alguna pelea a España, eso sería signo de madurez de la MMA y swe daría respuesta a una gran afición deseosa de traerla”.

No me fatigo ni me preocupo por algunas cosas. Esto llegará en su momento y allí estaremos.

Muchas gracias Yaman, que los dioses de la fortuna te muestren el mejor puerto y hagan realidad tu sueño, alcanzar a pelear por el Campeonato del Mundo y ganarlo. Todo será posible con la fe que nos muestras, tu trabajo y el de tu magnífico equipo.