Djokovic también se reserva para Roland Garros

Dirán misa los grandes expertos y los comentaristas, empezando por mi admirado amigo, le llamo amigo aunque todavía no le conozco personalmente, Robert Carretero. Dirán misa y hablarán del cambio de fuerza y del gasto de energía en los partidos, de cómo la influencia de Alcaraz y Sinner está cambiando el panorama, y todas las oraciones que se les puedan ocurrir y deseen rezar. Pero lo único que está pasando en este momento, y desde esta sección sobre tenis en Diario 16 lo hemos dicho ya un montón de veces, es que los top se están reservando para Roland Garros. No hay tu tía y no hay otra.

Ya veremos lo que aguanta Medvedev en Roma.

A Djokovic se le notaba muchísimo, era mega evidente que no tenía el menor interés en pasar a la siguiente ronda en Roma. De vez en cuando hacía algunos puntos magistrales, claro, pero eso es algo que no puede evitar. Y además tampoco quedaba elegante perder 6-0, 6-0; aunque ha faltado bastante poco, en verdad.

Los grandes, los TOP, están obligados a jugar porque tienen muchos compromisos, no pueden decir abiertamente NO a los organizadores de los máster 1000, pero con que jueguen un par de rondas ya quedan justificados.

No sé si ha pasado alguna vez con anterioridad, pero en este momento Roland Garros es LA PIEDRA FILOSOFAL DEL TENIS MUNDIAL. Y hay muchos tenistas que pueden ganar el celebérrimo torneo francés: Alcaraz, Sinner, por supuesto Djokovic, quizá Medvedev, incluso y aunque ahora no lo piense nadie, pero yo sí lo pienso, Rafael Nadal.

Francamente yo creo que Nadal puede ganar en Roland Garros y en el siguiente artículo de Match Point lo explicaré.

De momento está claro que todos los mejores se están reservando para Roland Garros. Y en mi opinión en esa decisión también pesa que hayan equiparado en número de dólares cobrados el tenis femenino y el masculino. El propio Rafael Nadal dijo que le parecía completamente injusto ya que las representantes del antiguamente llamado Bello Sexo no generan ni la mitad de dinero que los Nobles Brutos. Y en estas ausencias y reservarse para otro torneo también se está poniendo de manifiesto ese dato. Que hagan cuentas los organizadores.

Esto es la guerra. Esto es el tenis. Esto es el dinero. Esto es la gloria. Y ya está a punto de empezar la gran batalla. Todo o nada. Muchos tenistas pueden ganar.

La edición de este año de Roland Garros va a ser espectacular.

