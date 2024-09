Cómo detectar fugas sin romper paredes

Detectar una fuga de agua es un desafío al que te puedes enfrentar en cualquier momento, tanto en tu casa como en tu negocio. Las tuberías se estropean, las juntas se sueltan, etc., por lo que no es algo raro. En este caso, debes actuar con presteza y contactar con un especialista en detección de fugas de agua. La razón es que este problema no solo es estético, sino que con el paso del tiempo puede llegar a afectar incluso a la estructura del edificio.

¿De qué forma se hace esto?

Hay varias maneras de llevarlo a cabo, tal y como vemos en Detección de Fugas, una empresa que pertenece a Desatascos Henares. Tienen técnicos bien entrenados, capaces de detectar incluso las fugas más complicadas en todos los sistemas de agua.

Termografía infrarroja

Si existe una fuga de agua en la pared debes arreglarla de inmediato, pero antes de hacerlo lo primero es localizarla. Hace unos años, lo normal es que llamases a un albañil que rompía la pared y daba con la tubería rota. Por suerte, ahora te vas a ahorrar mucho dinero en mano de obra y gestión de escombros gracias a la termografía infrarroja, puesto que con ella es posible detectar fugas de agua sin romper las paredes.

Funciona usando cámaras térmicas, las cuales localizan las variaciones de temperatura. Se basa en que el agua que se fuga de la tubería suele estar a una temperatura distinta a la del material que la rodea. Así, eso permite que el técnico detecte por dónde se sale el líquido.

Ultrasonidos

Cuando una tubería que está tras una pared pierde agua, se produce un ruido. Es inaudible para cualquier persona, pero no para los profesionales que emplean equipos de ultrasonidos.

Con el entrenamiento adecuado, un técnico capta enseguida las ondas sonoras que genera el agua al escaparse, determinando así el punto exacto en el que se está produciendo la fuga. Se trata de un método muy útil, que en muchas ocasiones se usa cuando otros sistemas de detección han fallado.

Detección de gas trazador

Es una de las técnicas más avanzadas que se emplean en este momento. El profesional inyecta un gas, inofensivo, dentro de las tuberías del agua. De esa forma, el gas circula por ellas y escapa por donde están rotas.

El método es ideal cuando hay fugas pequeñas, ya que el gas saldrá hasta por el poro más insignificante. Una vez que sale de la tubería, y mediante un equipo especializado, este gas se detecta y se puede ver dónde se ha producido la fuga.

En ocasiones se pueden arreglar las fugas sin romper las paredes

Al igual que se han desarrollado estas técnicas no invasivas a la hora de detectar las fugas, ocurre lo mismo si quieres arreglar tus tuberías. Ya se dan situaciones en las que se puede proceder al arreglo sin necesidad de picar ni de romper las paredes, evitando así molestias y ahorrando una gran cantidad de dinero al no ser necesarios los albañiles, la gestión de escombros, etc.